Preterido pelo UFC, Movsar Evloev é exaltado por Masvidal: "Vai ser campeão"

Às vésperas de mais um desafio importante em sua trajetória no UFC, Movsar Evloev ganhou um reforço de peso fora do octógono. Jorge Masvidal, ex-lutador e companheiro de equipe na American Top Team, rasgou elogios ao peso-pena (66 kg) russo e afirmou acreditar que ele está destinado a conquistar o cinturão da categoria.

Invicto no MMA com 19 vitórias, Evloev enfrenta Aaron Pico no dia 26 de julho, no UFC Abu Dhabi. Segundo o CEO da organização, Dana White, um triunfo pode colocá-lo na rota direta pelo título contra o atual campeão Alexander Volkanovski. Para Masvidal, que treina ao lado do compatriota há cerca de quatro anos, o talento do atleta vai muito além do cartel impecável.

"Na época, eu pesava cerca de 84, 86 kg, e o Movsar, 68, 72 kg. No começo, a gente lutava em pé, e eu me saía bem, mas esse cara simplesmente não para. No último minuto, minha cabeça parecia que ia explodir, porque ele só ataca - queda, luta agarrada, queda. Ele nunca desacelera, está sempre avançando posição. E eu pensava: 'Cara, ele consegue manter esse ritmo comigo, que sou maior e mais experiente? Esse cara é assustador.' Já o vi treinar com alguns dos melhores da academia. Estou dizendo: ele vai ser campeão dos penas", contou Masvidal ao canal Red Corner MMA.

Além da técnica, o veterano destacou a ética de trabalho do companheiro de time como um diferencial. Segundo ele, Evloev se sobressai também fora dos sparrings, mantendo uma rotina de treinamentos intensa, que inclui wrestling, jiu-jitsu, corrida e musculação - tudo isso mesmo após sessões exaustivas.

"Deus deu genética para ele, mas, além disso, esse cara trabalha mais do que todo mundo. Todo dia, ele faz condicionamento depois do wrestling. Duas horas e meia de treino agarrado, depois vai rolar, correr, levantar peso. Isso faz uma diferença enorme", completou.

Preterido

Apesar da boa fase e da invencibilidade no octógono, Evloev teve suas expectativas frustradas recentemente. Muitos apostavam que ele seria o próximo desafiante ao cinturão da divisão, inclusive o próprio Volkanovski, que chegou a mencioná-lo como provável adversário.

No entanto, o Ultimate optou por seguir outro caminho, o que gerou indignação por parte do russo. Em publicações nas redes sociais, o peso-pena demonstrou insatisfação e afirmou ter sido deixado de lado de forma injusta, mesmo reunindo todos os méritos esportivos para disputar o título.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok