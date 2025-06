Presidente do Porto: 'Derrota para o Inter Miami deve nos envergonhar'

André Villas-Boas, presidente do Porto, disse que a derrota diante do Inter Miami, por 2 a 1, na segunda rodada do Mundial de Clubes, é motivo para envergonhar o clube.

O que aconteceu

O dirigente ponderou que a campanha do Porto no Mundial está abaixo do esperado. Villas-Boas falou diretamente com torcedores portistas na inauguração da Casa do Porto em Nova Jersey.

Além da derrota para o Inter Miami, o Porto empatou com o Palmeiras. A equipe é a terceira colocada do Grupo A, com um ponto, e não depende apenas das próprias forças para se classificar.

Na rodada derradeira, os portugueses encaram o Al Ahly (EGI), amanhã (23), às 22h (de Brasília). Para se classificar, a equipe portista precisa vencer e torcer por uma vitória do Inter Miami, que enfrenta o Palmeiras no mesmo dia e horário.

O Mundial não tem sido fácil para nós, como vocês podem imaginar. Infelizmente, não estivemos à altura das expectativas do Porto. Portanto, estou aqui com vocês [torcedores] com tristeza pela última derrota que sofremos neste Mundial de Clubes, uma derrota que deve nos envergonhar.