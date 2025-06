Presidente da CBF exalta desempenho brasileiro no Mundial: 'Exemplo'

Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), elogiou o desempenho das equipes brasileiras no Mundial.

O que aconteceu

Para o dirigente, as boas atuações mostram que o futebol brasileiro ainda é um exemplo de competitividade. Xaud se disse cheio de alegria e orgulho pelas boas campanhas dos quatro representantes do país.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são líderes nos respectivos grupos. Além disso, as equipes do país ainda não perderam na competição após duas rodadas — são seis vitórias e dois empates até aqui.

O Flamengo, com 100% de aproveitamento, é o brasileiro em melhor situação, pois já garantiu a classificação e a liderança no Grupo D. O Botafogo também venceu duas, mas ainda não está matematicamente classificado às oitavas. Apenas uma derrota por três gols diante do Atlético de Madri — somada a uma vitória do PSG — tira a classificação da equipe alvinegra.

Fluminense e Palmeiras somam quatro pontos e também estão perto da vaga nas oitavas. Nos Grupos F e A, respectivamente, os times podem empatar na última rodada para seguirem vivos no torneio.