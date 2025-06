Porto x Al Ahly: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Nesta segunda-feira, Porto e Al Ahly se enfrentam pela terceira e última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A bola rola a partir das 22h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jérsei.

Onde Assistir

A partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e CazéTV (YouTube).

"Esperamos um jogo muito intenso" Alan Varela está focado em "dar o melhor" para conseguir "um triunfo" frente ao Al Ahly.#FIFACWC #TakeItToTheWorld ? FC Porto (@FCPorto) June 21, 2025

Posições na tabela:

Porto: 1 ponto em 1 jogo - 3º lugar do Grupo A no começo da rodada.



Al Ahly: 1 ponto em 1 jogo - 4º lugar do Grupo A no começo da rodada.

Prováveis escalações:

Porto: Cláudio Ramos; Fernandes, Zé Pedro e Marcano; João Mário, Varela, Fábio Vieira, Eustaquio, Rodrigo Mora e Francisco Moura; Samu



Técnico: Martin Anselmi

Al Ahly: El Shenawy; Hany, Dari, Ibrahim e Attiyat-Allah; Ben Romdhane, Attia e Fathy; Zizo, Abou Ali e Trezeguet



Técnico: José Riveiro

Arbitragem:

Jesús Valenzuela (VEN) será o árbitro do confronto.