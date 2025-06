Poliglota e curinga: Danilo enlouquece gringos e encanta Filipe Luís no Fla

Danilo falou italiano, espanhol, inglês e português, todas com fluência, para delírio da imprensa estrangeira na zona mista do Lincoln Financial Field, na Filadélfia. O lado poliglota é apenas uma das características que fazem o experiente defensor ser uma espécie de embaixador do Flamengo no Mundial de Clubes e também um líder dentro do vestiário rubro-negro.

O embaixador

Danilo foi o jogador mais procurado pelos jornalistas estrangeiros após a vitória do Fla por 3 a 1 sobre o Chelsea. Ele dispensou tradutor e falou em quatro línguas de forma clara. Um repórter italiano, inclusive, foi ao jogo somente para falar com o jogador.

Além de ser um porta-voz do clube para o mundo, Danilo tem a identificação natural por ser flamenguista desde a infância, o que facilita na compreensão e transmissão do universo rubro-negro para os gringos.

Mistura todo o trabalho do Danilo atleta com a criança sonhadora que sonhava em ser atleta profissional. Eu me pressionei muito durante a minha carreira, algo que nós atletas fazemos muito. Sei que são meus últimos anos, estou tentando desfrutar ao máximo e deixar cada momento gravado na minha cabeça para eu deixar para a eternidade Danilo

O líder

Inteligente e com uma leitura tática para poucos, Danilo já é um homem de confiança do técnico Filipe Luís, que apostou nele na equipe titular para enfrentar o Chelsea, barrando Léo Ortiz, que vive grande fase.

Além da bagagem europeia, contou a favor de Danilo o fato de ser o zagueiro mais rápido do elenco, segundo as estatísticas internas do departamento de fisiologia. Lateral de origem, ele também é opção na posição.

Em campo deu conta de recado na defesa e no ataque, fazendo um dos gols na vitória por 3 a 1.

No vestiário, porém, sua contribuição tem sido tão boa quanto, sempre com a preocupação de auxiliar os mais jovens.