Palmeirenses ignoram bronca da polícia e lotam Ocean Drive, em Miami

Depois da Times Square, da Brooklyn Bridge e de outros pontos turísticos importantes de Nova York, a torcida do Palmeiras se aglomerou em Miami, onde o time enfrenta o Inter Miami, de Lionel Messi, na segunda-feira. Milhares de palmeirenses se reuniram na Ocean Drive, a mais famosa avenida à beira-mar da cidade, para demonstrar apoio à equipe um dia antes da partida.

A festa começou às 14h (horário local), mas só se intensificou depois que chegaram integrantes da Mancha Verde, principal organizada ligada ao clube, com os instrumentos e bandeiras.

Os torcedores ignoraram a chuva fraca que caiu em Miami e se juntaram no gramado ao lado da praia, já que não foi permitido o bloqueio da Ocean Drive. Muitos, inclusive, levaram bronca da polícia, que acionou a sirene para dispersar quem estava na avenida atrapalhando o fluxo de carros.

Ocean Drive, em South Beach, é conhecida por sua atmosfera vibrante e fica atrás da praia. Destino popular para turistas pela variedade de restaurantes, bares, lojas e hotéis, a via foi tomada por palmeirenses neste domingo.

Sem saber do que se tratava, turistas estrangeiros filmavam a reunião de palmeirenses enquanto caminhavam perto das disputadas mesas de bares e restaurantes que colorem o horizonte com prédios baixos em estilo art déco da década de 1920.

A garoa nem sequer atenuou o forte calor e passou minutos depois que começou a festa palmeirense. O sol voltou e fez subir ainda mais a temperatura em Miami.

Depois de empatar com o Porto e derrotar o Al-Ahly, o Palmeiras depende de um empate com o Inter Miami para avançar em primeiro de sua chave, o Grupo A. A bola rola no Hard Rock Stadium às 22h (de Brasília).