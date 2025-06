Facundo reencontra Inter Miami para sair do zero e 'se vingar' de Messi

Facundo Torres passou três anos no futebol dos Estados Unidos e amanhã terá a chance de finalmente acertar as contas com o Inter Miami de Lionel Messi. O Palmeiras encara os donos da casa às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium em busca de uma vaga nas oitavas da Copa do Mundo de clubes.

O que aconteceu

Facundo esteve em campo na maior goleada da história do 'Dérbi da Flórida', que teve show de Lionel Messi e Luis Suárez. Em março do ano passado, o Inter Miami fez 5 a 0 no Orlando City — equipe de Facundo — com dois gols de Messi e outros dois de Suárez.

O ponta alviverde, inclusive, nunca venceu o Inter Miami após a chegada de Messi, em julho de 2023. De lá para cá, foram quatro confrontos, com dois triunfos do Miami e dois empates. Facundo esteve no Orlando City de janeiro de 2022 até o fim de 2024.

O camisa 17 não marca contra o ex-rival desde maio de 2022. Na ocasião, Facundo garantiu o empate que levou à disputa de pênaltis pelas oitavas de final da US Open Cup. O Orlando City não só eliminou o Inter Miami como acabou campeão, e o atacante uruguaio foi o artilheiro do torneio.

Facundo também busca seu primeiro gol no Mundial de Clubes, assim como uma vaga entre os titulares de Abel. O atacante não saiu do banco no empate com o Porto, foi titular na vitória sobre o Al Ahly e tenta seguir no time contra o Inter Miami.

Motorzinho de Abel

Facundo chegou sob desconfiança justamente pela experiência na MSL, mas virou o terceiro do elenco com mais minutos em campo. O camisa 17 tem 2.232 e está atrás apenas de Weverton (3.060 min) e Estêvão (2.599 min).

O atacante também está entre os mais escalados por Abel no ano, com 31 partidas em 37 possíveis. Apenas Weverton (34), Estêvão (34) e Richard Ríos (32) estão à frente do uruguaio.

A "resistência", inclusive, surpreendeu o Alviverde, justamente pela diferença do calendário do futebol brasileiro para o dos EUA. O Orlando City fez 46 jogos em 2024, enquanto o Palmeiras disputou 67 (mesmo sendo eliminado nas oitavas da Copa Libertadores e da Copa do Brasil, o que fugiu do roteiro dos anos anteriores).

Palmeiras avança se...

Vencer ou empatar com o Inter Miami. Mesmo que haja um vencedor no jogo entre Al Ahly e Porto, qualquer um deles poderá chegar a apenas quatro pontos, e o Alviverde iria a cinco com o empate.

Perder para o Inter Miami, e o Al Ahly bater o Porto. O Alviverde e os egípcios empatam em número de pontos, e o clube paulista leva a melhor no confronto direto.

Perder para o Inter Miami, o Porto vencer, mas sem ultrapassar no saldo de gols. Palmeiras tem saldo +2 contra -1 dos portugueses.