Palmeiras faz reconhecimento de estádio em Miami; veja provável escalação

O Palmeiras saiu de Greensboro, na Carolina do Norte, e desembarcou em Miami, onde enfrenta o Inter Miami, pela terceira e última rodada do Mundial. A bola rola nesta segunda-feira, às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

A delegação palmeirense desembarcou no local e seguiu rumo ao palco do jogo para fazer o reconhecimento do gramado do jogo, conforme protocolo da Fifa. Antes da viagem, o técnico Abel Ferreira comandou o último treino e fez os ajustes táticos na equipe para encarar a equipe que conta com Lionel Messi.

Para este compromisso contra o Inter Miami, o técnico do Verdão terá um desfalque certo: o meio-campista Aníbal Moreno. O camisa 5 sofreu um edema na coxa direita na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, em Nova Jersey, e está sob tratamento do Departamento Médico.

Uma provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López (Vitor Roque).

O Palmeiras estreou no Mundial com um empate por 0 a 0 contra o Porto. Depois, bateu o Al Ahly, por 2 a 0. Ambos os compromissos aconteceram no MetLife Stadium. Agora, o Verdão joga pela primeira vez em Miami, contra o Inter Miami, time da casa.

Com esses resultados, o Palmeiras chegou a quatro pontos, na liderança do Grupo A. O time de Miami é o segundo colocado, com a mesma pontuação. Dessa forma, apenas um empate é suficiente para que os dois avancem, com o Verdão como líder.