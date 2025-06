Palmeiras busca empate com Bragantino e assume a ponta do Paulista feminino

O Palmeiras visitou o Red Bull Bragantino, hoje (22), pela quarta rodada do Campeonato Paulista feminino. No Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a partida terminou empatada em 2 a 2. Thayslane e Ana Clara marcaram para o time da casa. Enquanto Tainá Maranhão e Brená anotaram os gols do Alviverde.

Com o resultado, o Palmeiras perde o 100% de aproveitamento na competição, mas assume a liderança, com dez pontos conquistados. No entanto, o Corinthians, que ainda joga na rodada, pode abrir vantagem na ponta em caso de vitória. Por outro lado, o Red Bull Bragantino assume, momentaneamente, a 5ª posição, com quatro pontos.

As duas equipes voltam a campo apenas no dia 3 de agosto, domingo, pela quinta rodada do Campeonato Paulista feminino. O Palmeiras visita o Corinthians às 17 horas (de Brasília). O Red Bull Bragantino encara a Ferroviária, no mesmo horário.

O Red Bull Bragantino abriu o placar logo aos 28 minutos de jogo. Thayslane aproveitou um passe errado do Palmeiras, arrancou pelo meio-campo, driblou a marcação e tocou na saída da goleira Tapia para anotar um belo gol. Aos 44, após cobrança de escanteio, Ana Clara subiu mais alto que a zaga, cabeceou para o fundo das redes e ampliou.

No segundo tempo, o Palmeiras melhorou e buscou o empate. Aos 17 minutos, Brena bateu uma falta rápida e tocou para Tainá Maranhão bater cruzado, no cantinho, e diminuir.

Aos 31, Yoreli Rincón fez bom lançamento para Brena, que driblou a goleira e bateu no alto para marcar o segundo gol do Palmeiras.