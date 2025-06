Palmeiras busca confirmar vaga nas oitavas do Mundial sem sofrer gols na fase de grupos

O Palmeiras está se preparando para enfrentar o Inter Miami (EUA) pela terceira e última rodada da Copa do Mundo de Clubes. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira ainda não sofreu nenhum gol na competição e busca terminar esta etapa com a baliza a zero e garantir, com tranquilidade a vaga nas oitavas de final da competição.

Na estreia, o Verdão empatou por 0 a 0 com o Porto. Se por um lado, no ataque, o time deixou a desejar com baixa eficácia, na defesa a situação foi bem diferente. As principais peças da defesa, como Weverton, Gustavo Gómez e Murilo, fizeram uma partida praticamente irretocável.

Já na segunda rodada, a equipe alviverde venceu o Al Ahly, por 2 a 0, resultado que encaminhou a classificação ao mata-mata. Na chave, o Inter Miami também bateu o Porto, por 2 a 1. Com o resultado, o Verdão chegou à liderança, com quatro pontos, empatado com os norte-americanos.

O time comandado por Abel Ferreira fica na liderança pelo saldo de gols: 2 contra 1 do Inter Miami. No Grupo A, o Palmeiras é o único que não sofreu gols. A equipe chega com cenário favorável à classificação, dependendo apenas de si. Um empate já é suficiente para carimbar a vaga.

O capitão palmeirense, Gustavo Gómez, está prestes a completar 350 jogos pelo Palmeiras, marca que deve ser atingida contra o time de Lionel Messi. O zagueiro deve seguir entre os titulares de Abel e atingir a expressiva marca coma camisa do clube que defende desde 2018.

"Fico feliz por chegar a essa marca, não é fácil. Poucos jogadores atingiram e fico feliz de estar em um elenco que alguns atingiram. Estou desfrutando muito, vivendo o presente. Completar 350 jogos no Mundial é muito legal. Quando não toma gol, o trabalho dos zagueiros e do goleiro fica mais em evidência, mas é um trabalho de todo o time. Esperamos seguir assim, não tomando gol, porque assim ficamos mais perto da vitória", disse Gómez.