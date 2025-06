Pachuca tem punido por aposta e herói do Flu como armas para frear Real

Do UOL, em São Paulo

Vini Jr, Rodrygo, Bellingham... Todos estes devem estar em campo no jogo entre Real Madrid e Pachuca, hoje, pelo Mundial de Clubes. Mas do outro lado, o time mexicano também tem alguns nomes conhecidos, principalmente dos brasileiros.

Lembra deles?

Eduardo Bauermann. O zagueiro brasileiro, ex-Santos e América-MG, foi condenado e cumpriu suspensão do futebol por envolvimento em esquema de manipulação de resultados e tenta recomeçar a carreira longe do Brasil. Ele passou pelo Everton, do Chile, e está no Pachuca desde o ano passado. O defensor foi titular na estreia da equipe neste Mundial, contra o Red Bull Salzburg.

Kenedy. O meia-atacante, ex-Flamengo e Fluminense, chegou ao clube às vésperas do Mundial. Ele está emprestado pelo Real Valladolid, da Espanha, e fez sua estreia justamente no primeiro jogo do time mexicano neste Mundial de Clubes.

John Kennedy comemora gol marcado pelo Pachuca, do México Imagem: Jam Media/Getty Images

John Kennedy. O herói do título do Fluminense na Libertadores de 2023 está no clube mexicano desde janeiro, quando foi emprestado pelo Flu. De lá para cá, ele já disputou 21 jogos e marcou nove gols, apesar de alternar entre o time titular e o banco de reservas.

Rondón. O maior artilheiro da história da seleção venezuelana é o capitão e principal jogador do Pachuca. São 17 gols marcados em 40 jogos nesta temporada. A bola aérea é a principal arma do centroavante.

Idrissi. O marroquino fez jogo de gênio nas quartas de final do último Intercontinental e foi carrasco do Botafogo. Caracterizado pelo drible e pelas jogadas em velocidade, o atacante ficou de fora da estreia do Pachuca, contra o Salzburg.

Missão complicada

O Pachuca começou mal no Mundial. A equipe mexicana perdeu para o Red Bull Salzburg por 2 a 1, em Cincinnati, e terminou a primeira rodada na lanterna do grupo H.

A missão de brigar por uma vaga nas oitavas de final é muito complicada. Os mexicanos jogam contra o Real Madrid, hoje, e ainda terão o Al-Hilal pela frente, na última rodada. Os dois próximos rivais empataram por 1 a 1 na estreia.

Pachuca e Real Madrid se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), em Charlotte, nos Estados Unidos.