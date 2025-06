Neymar atrapalha o desempenho de Vini Jr no Real Madrid? Colunistas debatem

Apesar da vitória do Real Madrid sobre o Pachuca (3 a 1), Vini Jr teve um desempenho ruim na partida, opinaram Milly Lacombe e Walter Casagrande Jr, no Fim de Papo.

Os colunistas apontaram que o atacante atravessa uma fase ruim e debateram os motivos que levaram Vini Jr ao atual momento, e como Neymar pode ser um deles.

Milly: Vini Jr está olhando para o espelho errado

A luta antirracista custou muito caro para o Vini porque ninguém se juntou a ele. Ninguém colou na dele. Nem o time do Real, nem o presidente, os colegas. Ninguém comprou o barulho dele. Aí, ele escolheu se espelhar no cara que está errado? está errado se espelhar no Neymar. E o Lamine Yamal está indo pelo mesmo. O Neymar não é espelho para ninguém.

Milly Lacombe

Casão: Neymar é exemplo negativo

O Vini está em uma transição. Ele precisa pôr os pés no chão e voltar alguns degraus. Sabe aquele jogo de tabuleiro [que tem a carta] 'volte três espaços'? Ele precisa voltar três espaços porque cada jogo é um penteado diferente, mas o futebol ruim continua o mesmo. Ele precisa focar na bola, no jogo, na carreira e deixar detalhes de lado.

Nós temos um exemplo negativo no diário que é o Neymar. Faz quatro, cinco anos que ele só aparece com coisas fora do campo, não com a bola. O Vini Jr não pode entrar nesse caminho.

Walter Casagrande Jr.

