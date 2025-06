Thunder bate Pacers após lesão de Haliburton e é campeão da NBA pela 1ª vez

O Oklahoma City Thunder é campeão da temporada 2024/25 da NBA, o primeiro título da franquia na cidade. O Thunder bateu o Indiana Pacers por 103 a 91, fechando a série em 4 a 3 dentro do Paycom Center.

Teoricamente, a franquia já havia levantado um troféu Larry O'Brien em 1979, mas quando ainda atuava como Seattle SuperSonics. Foi a primeira conquista da equipe desde a mudança para Oklahoma, em 2008.

No jogo de hoje, em Oklahoma, o Pacers perdeu Tyrese Haliburton com uma lesão no tendão de Aquiles ainda no primeiro quarto. Estrela do time, o armador caiu na quadra e ficou socando o chão, deixando a partida chorando.

Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, chora após lesão em confronto contra o Oklahoma City Thunder, pela NBA Imagem: Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Apesar disso, o time de Indiana resistiu bravamente mostrando todo o jogo coletivo que o levou até a final. Chegou a ir para o intervalo na frente no placar. mas foi completamente dominado pelo Thunder no segundo tempo.

Na segunda etapa, porém, o Thunder voltou para confirmar seu favoritismo dentro de casa. O time abriu 81 a 68 no terceiro quarto e seguiu dominando a partida no último período, sem dar chance alguma para o Indiana Pacers voltar ao jogo.

Shai Gilgeous-Alexander fechou como cestinha do jogo com 29 pontos, além de 12 assistências. Do lado do Pacers, Bennedict Mathurin liderou com 24 pontos, além de 13 rebotes.

O OKC fecha com chave de ouro uma temporada histórica. O time já tinha dominado a liga na temporada regular, anotando 68 vitórias e 14 derrotas, a melhor campanha da equipe na história. Não à toa, Shai Gilgeous-Alexander foi eleito MVP da liga.

Na primeira rodada dos playoffs, o time varreu o Memphis Grizzlies, 4-0, mas depois teve um teste de fogo contra o Denver Nuggets, vencendo somente no jogo sete com 35 pontos de Shai. Na final do Oeste, porém, voltou a afirmar seu status de favorito amassando o Minnesota Timberwolves por 4-1.

Por sua vez, os Pacers chegaram às finais como surpresa. Eles conquistaram sua primeira temporada com 50 vitórias desde 2014, fechando na quarta posição da Conferência Leste. Depois, passaram por Milwaukee Bucks (4-1), Cleveland Cavaliers (4-1) e New York Knicks (4-2).