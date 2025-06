Palmeiras: Murilo diz que imitará CR7 se marcar contra time de Messi

Murilo, zagueiro do Palmeiras, afirmou que fará a comemoração de Cristiano Ronaldo caso marque na partida contra o Inter Miami, de Messi, amanhã, pelo Mundial de Clubes.

O que aconteceu

Murilo se declarou fã de Cristiano Ronaldo. Perguntado se faria a comemoração do português caso marcasse contra o time de Messi, ele disse que sim.

Sou 'time CR7'. Eu acho que ele é muito completo. A 'marra' dele também é boa e positiva. Eu acho que o diferencial dele é a disciplina. Eu me espelho muito nisso, na disciplina dele, em toda a rotina dele. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o diferencial dele, gosto muito dele. Sim, vou fazer [a comemoração]. Murilo

Murilo será um dos responsáveis por marcar Messi. Apesar do embate direto com o argentino durante o jogo, ele não pretende pedir a camisa do astro argentino.

Não vou entrar nessa briga, já tem muita gente que vai pedir. Está tranquilo. É só marcá-lo bem ali para a gente fazer um trabalho amanhã. Murilo

Palmeiras e Inter Miami se enfrentam amanhã, às 22h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. A equipe brasileira lidera o grupo com quatro pontos e terminará no primeiro lugar caso vença ou empate o duelo. Se perder, pode ser eliminada se o Al Ahly vencer o Porto no outro duelo da chave.