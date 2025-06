Mundial: Qual técnico dos times brasileiros está melhor? Colunistas debatem

O bom desempenho das equipes brasileiras no Mundial de Clubes pode ser colocado na conta dos treinadores? Qual deles faz um trabalho melhor? No Fim de Papo, Walter Casagrande Jr. e Milly Lacombe debateram o tema.

Milly: Renato Gaúcho foi subestimado

O Renato Gaúcho é muita coisa nossa. E ele é boleiro. A gente olha a carreira do Renato - é um vencedor como treinador e como jogador. A gente não teria o que falar. E implicamos. E eu me coloco nesse grupo de pessoas que não acreditou. Contra o Borussia, eu me perguntava quanto seria. [...] O Renato Gaúcho [é o destaque].

Milly Lacombe

Casão: Renato Paiva fez o trabalho mais completo

O Renato Paiva ganhou do melhor time da Europa e foi na estratégia dele. Não foi tirando um jogador e colocando outro, que o cara entra e fez o gol. [...] Ele estudou o PSG e montou uma estratégia em que usou todas as peças para construir a estratégia dele. Foi como se cada um fosse uma peça de xadrez e todos fizessem o que foi pedido perfeitamente. Acho que foi um trabalho mais completo.

Walter Casagrande Jr.

