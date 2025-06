Mundial escancara distância entre torcida e seleção: Colunistas explicam

A festa da torcida brasileira no Mundial de Clubes é mais uma demonstração de como o torcedor está distante da seleção brasileira, opinaram Milly Lacombe, José Trajano e Walter Casagrande Jr, no Fim de Papo.

Milly: Berrei pelo Flamengo como pela seleção de 1986

O futebol se impõe. Quando começou Flamengo x Chelsea, eu estava secando. É o que eu faço há 50 anos. Mas quando o jogo começou e o Chelsea fez o gol, eu nem comemorei muito. Aí, o Flamengo continuou atacando, se impondo, trocando passes. O Flamengo, empatou virou e, quando eu me vi berrando pelo Flamengo, eu entendi o que estava sentindo, uma coisa que eu senti pela última vez em 1986, com a seleção brasileira.

Milly Lacombe

Trajano: Torcedor brasileiro está gostando do Mundial

As seleções não entusiasmam mais ninguém, a seleção brasileira não tem o entusiasmo do nosso povo, do nosso público. E, na hora em que colocaram quatro times brasileiros lá, e eles indo bem, todo mundo está torcendo por todo mundo. Então, não são só os torcedores de Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense que estão empolgados e gostando. O torcedor brasileiro está gostando.

José Trajano

Casão: Copa do Mundo de seleções não mostra nossa torcida

Sabe por que não conhecem a torcida brasileira? Porque na Copa do Mundo a nossa torcida é outra. A nossa torcida na Copa do Mundo é 'organizadinha', bate palminha, nunca vão no estádio e se organizam para ir à Copa do Mundo, com camisa verde e amarela listrada - nem camisa de seleção é.

Walter Casagrande Jr.

