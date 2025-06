Mundial: Árbitro brasileiro aciona protocolo antirracismo em jogo do Real

O árbitro Ramon Abatti abriu o protocolo antirracismo em Real Madrid 3 x 1 Pachuca, pelo Mundial de Clubes, após reclamação do zagueiro alemão Rudiger, do elenco espanhol, contra o defensor argentino Gustavo Cabral.

O que aconteceu

Árbitro Ramon Abatti Abel faz gesto de protocolo contra o racismo durante jogo entre Real Madrid e Pachuca no Mundial Imagem: Reprodução

O defensor da equipe europeia acionou o juiz brasileiro após discutir com o zagueiro do clube mexicano. O árbitro ouviu Rudiger, se afastou da confusão e fez o sinal de "X" com os braços, gesto para abrir o protocolo antirracismo da Fifa.

A confusão entre os atletas aconteceu logo após Rudiger ser derrubado dentro da grande área do Pachuca, aos 50 minutos da segunda etapa. Após a abertura do protocolo, o duelo seguiu normalmente.

O protocolo prevê que o árbitro decida se interrompe a partida ou manda seguir. Ramon decidiu continuar o duelo faltando poucos minutos para o término.

Após o apito final, Rudiger foi tirar satisfação com Cabral e acabou contido por companheiros do Real, incluindo o técnico Xabi Alonso.

Rüdiger e Cabral discutem durante jogo entre Real Madrid e Pachuca no Mundial Imagem: RICHARD PELHAM/Getty Images via AFP

O técnico do Real Madrid, em coletiva após o jogo, declarou o caso como inaceitável e colocou o clube ao lado de Rudiger. O treinador disse que já estão ocorrendo as investigações.