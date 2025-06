Três vira, seis acaba: City amassa Al Ain e fará 'final' por ponta do grupo

O Manchester City desfilou em Atlanta, goleou o Al Ain por 6 a 0 com extrema facilidade em partida do Grupo G e tornou-se o 4º time a carimbar sua vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes, completando uma lista até então formada por Flamengo, Bayern de Munique e Juventus.

Os europeus marcaram três vezes no 1º tempo e outras três na etapa final. Gundogan (duas vezes), Echeverri, Haaland, Oscar Bobb e Cherki balançaram as redes para os comandados de Pep Guardiola.

Com o resultado, os comandados de Pep Guardiola chegaram aos 6 pontos e só estão atrás da Juventus pelo número de gols marcados. O time dos Emirados Árabes, por outro lado, segue zerado e não tem qualquer chance de classificação.

Na última rodada, o City fará uma "final" europeia precisando vencer a Juventus para garantir a liderança do grupo, enquanto Al Ain e Wydad Casablanca, já eliminados, cumprem tabela. Os duelos ocorrem a partir das 16h (de Brasília) de quinta-feira.

Como está o Grupo G

1 - Juventus: 6 pontos (saldo +8, nove gols marcados)

2 - Manchester City: 6 pontos (saldo +8, oito gols marcados)

3 - Wydad Casablanca: 0 ponto (saldo -5)

4 - Al Ain: 0 ponto (saldo -11)

Como foi o jogo

O City apostou nas bolas paradas para amassar o Al Ain durante (quase) todo o 1º tempo. Gundogan, após escanteio, abriu o placar com uma cavadinha — proposital ou não — sobre Khalid Eisa, e o time dos Emirados Árabes perdeu a chance de empatar em boa chance de Chadli. Não demorou para o jovem Echeverri aumentar a vantagem inglesa de falta, e Haaland, cobrando pênalti, completou já nos acréscimos.

Na etapa final, o ritmo caiu, mas Gundogan voltou a marcar, e Oscar Bobb e Cherki confirmaram a goleada após os ingleses desperdiçarem boas chances de gol. O placar, no entanto, não foi suficiente para os ingleses ultrapassarem a líder Juventus pelo número de gols marcados (nove a oito).

Gols e destaques

Chutou? Cruzou? Fez o gol! O City não demorou para controlar as ações do duelo e balançou as redes aos sete minutos em um lance, no mínimo inusitado. Após desvio em cobrança de escanteio, a bola sobrou limpa para Gundogan, que ajeitou o corpo, fintou o marcador e, chutando ou tentando cruzar, encobriu Khalid Eisa com um golaço: 1 a 0.

Gundogan comemora gol marcado em Manchester City x Al Ain, jogo do Mundial Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli

Volante erra, goleiro salva. O Al Ain teve uma oportunidade de ouro para empatar pouco tempo depois de ser vazado, mas desperdiçou: o volante Nico González foi desarmado por Traoré ainda no campo de defesa e viu a bola cair nos pés de Chadli. O camisa 28 do time dos Emirados Árabes chutou cruzado, mas Ortega fez grande defesa e evitou o pior para os ingleses.

Argentino dá cartão de visitas. Os europeus aumentaram a vantagem a partir de uma falta dura de Zabala, que atingiu Matheus Nunes a poucos passos da área e tomou cartão amarelo. O responsável por bater a falta foi o argentino Echeverri, de 19 anos, que fez seu 1º jogo como titular da equipe de Pep Guardiola — e ele caprichou na cobrança, deixando o goleiro estático em chute venenoso e cravando o 2 a 0.

Echeverri celebra gol do Manchester City sobre o Al Ain em duelo do Mundial Imagem: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Rabia puxa, Akanji cai, e Haaland não perdoa. O duelo se encaminhava para o intervalo, mas o zagueiro Rabia deu uma forcinha para o City. O atleta da equipe de Vladimir Ivic puxou a camisa de Akanji durante um escanteio e, após revisão do VAR, cometeu pênalti. Haaland, com tranquilidade, deslocou Khalid Eisa: 3 a 0.

Matheus Nunes em ação durante Manchester City x Al Ain, duelo do Mundial Imagem: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Só um time joga. O 2º tempo voltou com o mesmo panorama: fazendo uso da posse de bola, o City atormentou a defesa rival com passes e (muita) movimentação. Matheus Nunes, em uma dessas jogadas trabalhadas, por pouco não fez um golaço em chute para fora, e Haaland consagrou o goleiro adversário em duas tentativas frustradas.

Virou goleada... Gundogan e Oscar Bobb transformaram a vitória inglesa em goleada nos minutos finais. O primeiro recebeu passe açucarado de Bernardo Silva já dentro da área, cortou Park Young-woo com drible curtinho e não deu qualquer chance de defesa a Khalid Eisa, enquanto o segundo, livre, calibrou a perna esquerda e confirmou o 5 a 0.

FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 6x0 AL AIN

Data e horário: 22 de junho, às 22h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Grupo G do Mundial

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

Assistentes: Mokrane Gourari (ALG) e Abbes Akram Zerhouni (ALG)

VAR: Mahmoud Ashour (EGI)

Cartões amarelos: Zabala, Rabia (AIN); Khusanov (CIT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Gundogan (CIT), aos 7 min do 1º tempo e aos 27 min do 2º tempo; Echeverri (CIT), aos 26 min do 1º tempo; Haaland (CIT), aos 48 min do 1º tempo; Oscar Bobb (CIT), aos 38 min do 2º tempo; Cherki (CIT), aos 43 min do 2º tempo

MANCHESTER CITY: Ortega; Khusanov (Rodri), Akanji, Gvardiol (Rúben Dias) e Ait-Nouri; González (Oscar Bobb), Gundogan e Matheus Nunes; Bernardo Silva (Cherki), Echeverri (Foden) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola

AL AIN: Khalid Eisa; Jasic, Rabia, Niang e Zabala (Erik); Nader (Palacios), Traoré, Park Yong-woo e Mohammed Abbas (Kaku Romero); Chadli (Sanabria) e Rahimi (Laba). Técnico: Vladimir Ivic