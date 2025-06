Júlia Kudiess sente desconforto em joelho já operado na Liga das Nações

Do UOL, em São Paulo (SP)

A central Júlia Kudiess sentiu um desconforto no joelho direito e foi poupada da vitória do Brasil sobre a Turquia por 3 a 1 hoje pela Liga das Nações feminina de vôlei.

O que aconteceu

Júlia sentiu um desconforto ainda no aquecimento para a partida. A decisão da comissão técnica foi poupar a jogadora.

A central já sofreu com o mesmo joelho em 2023, quando precisou passar por cirurgia por uma lesão ligamentar e uma micro fratura do platô tibial. Ela perdeu o restante da Liga das Nações e ficou fora das Olimpíadas de Paris.

Júlia será reavaliada quando voltar ao Brasil, nesta segunda-feira. Depois, a seleção irá decidir se a atleta viaja para a terceira semana da competição, em Kanto, no Japão.