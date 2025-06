Joshua Kogo e Zinash Debebe Getachew vencem a Maratona do Rio 2025

Sob um domingo de temperatura amena e clima vibrante, a Maratona do Rio 2025 chegou ao fim com a disputa da prova principal, encerrando com chave de ouro quatro dias de corrida. Joshua Kogo venceu entre os homens e levou a melhor Zinash Debebe Getachew no feminino.

No pelotão de elite masculino, os quenianos Joshua Kogo e Josphat Kiprotich imprimiram um ritmo forte e lideraram a prova durante praticamente todo o percurso. Kiprotich, atual recordista da Maratona do Rio, terminou na segunda colocação (2h15min14s), enquanto Kogo venceu com o tempo de 2h14min18s. O brasileiro Justino Pedro da Silva, bicampeão da prova (2021 e 2022), garantiu o terceiro lugar, com 2h19m35s, seguido por Ederson Vilela Pereira (2h21m38s) e Givaldo Sena (2h23m22s), que completaram os cinco primeiros.

"Quero agradecer a Deus por ter conquistado o terceiro lugar. Estar aqui no Rio novamente e subir ao pódio é uma grande satisfação, especialmente por já ter sido bicampeão e recordista em 2021. Agradeço à torcida do Brasil, minha equipe, meu treinador Marciano e minha família pelo apoio constante", disse Justino Pedro da Silva.

Entre as mulheres, a vitória foi da etíope Zinash Debebe Getachew, que completou os 42 km em 2h34min58s. O Brasil brilhou com Amanda Aparecida de Oliveira, que repetiu o feito de 2024 e foi novamente a melhor brasileira na elite, conquistando o segundo lugar e consolidando seu nome entre as grandes fundistas do país (2h39m18s). A queniana Naum Jepchirchir ficou com o terceiro lugar, com 2h39m45s. Rael Boiyo (2h43m11s) e a brasileira Rejane da Silva (2h45m37s) fecharam o pódio feminino.

"Estou muito feliz com essa conquista! Trabalhei duro para chegar até aqui e Deus me honrou. Fiz a minha prova e, embora as meninas tenham saído muito fortes, consegui administrar minha performance, passando do quarto lugar para a vice-campeã da maratona mais uma vez. Essa conquista é nossa, Brasil", comemorou Amanda Aparecida de Oliveira.

Cinco dias de festa, esporte e experiências no Rio

Desde a última quinta-feira, mais de 60 mil corredores participaram das quatro provas do evento, com 85% vindos de fora do Rio. A programação começou na quinta-feira com a corrida dos 5km, prova que reuniu cerca de 8 mil participantes. As vitórias foram de Fábio Jesus Correia (14min30s) e Jenifer Nascimento Silva Viana (17min04s).

Na sexta-feira, nas disputas dos 10 km, Laura Manuela Espinosa Morales venceu entre as mulheres com o novo recorde da prova (34min32s), enquanto Wendell Jeronimo conquistou o ouro entre os homens com 29min22s.

O sábado foi marcado por uma performance histórica nos 21 km. A queniana Winnie Jepkosgei Kimutai venceu com 1h07min50s, quebrando o recorde da prova e registrando o melhor tempo feminino já feito em solo brasileiro em uma meia maratona. No masculino, o etíope Bayelign Teshager conquistou o primeiro lugar com 1h02min50s.

Resultados da Maratona neste domingo

Elite feminina:

1º - Zinash Debebe Getachew (Etiópia) - 2h34min58s

2º - Amanda Aparecida de Oliveira (Brasil) - 2h39min18s

3º - Naum Jepchirchir (Quênia) - 2h39min45s

4º - Rael Boiyo (Quênia) - 2h43min11s

5º - Rejane da Silva (Brasil) - 2h45min37s



Elite masculina:

1º - Joshua Kipkemboi Kogo (Quênia) - 2h14min18s

2º - Josphat Kiprotich (Quênia) - 2h15min14s

3º - Justino Pedro da Silva (Brasil) - 2h19min35s

4º - Ederson Vilela Pereira (Brasil) - 2h21min38s

5º - Givaldo Santos Sena (Brasil) - 2h23min22s