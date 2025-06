Jon Jones emite pronunciamento e oficializa aposentadoria: "Gratidão pela jornada"

No último sábado (21), durante a coletiva de imprensa após o UFC Baku, no Azerbaijão, Dana White chocou o mundo com a notícia da aposentadoria de Jon Jones. E não demorou muito para o próprio se pronunciar após o presidente do Ultimate compartilhar a bomba publicamente. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Bones', por meio de um longo pronunciamento, explicou sua decisão de pendurar as luvas e também relembrou os altos e baixos de sua carreira profissional.

Considerado por boa parte da comunidade como o 'GOAT' do MMA, Jones quebrou inúmeros recordes no UFC - como se tornar o campeão mais jovem da história da liga, com apenas 23 anos. Sendo assim, sua despedida do esporte impactou bastante os fãs ao redor do mundo. Segundo o próprio, a decisão de parar foi tomada após um longo período de reflexão. Hoje, aos 37 anos, 'Bones' exaltou sua trajetória na modalidade e agradeceu a todos que o acompanharam ao longo desse processo.

"Hoje, estou oficialmente anunciando minha aposentadoria do UFC. Essa decisão veio após muita reflexão, e gostaria de tirar um momento para expressar minha sincera gratidão pela jornada que passei durante esses anos. Desde a primeira vez que pisei no octógono, minha meta era expandir os limites do que era possível nesse esporte. Me tornar o campeão mais jovem da história do UFC, defender meu título contra alguns dos melhores lutadores do mundo e dividir momentos inesquecíveis com fãs ao redor do globo - essas são memórias que vou guardar para sempre (...) Obrigado a todos por fazerem parte dessa jornada incrível comigo. O melhor está por vir", destacou o americano, em parte de seu depoimento.

Números de Jones

Com um adeus que parece definitivo, Jones se despede do MMA com um cartel de 28 vitórias, uma derrota e um 'no contest' (luta sem resultado). Aos 37 anos, o americano marcou época como campeão dos meio-pesados (93 kg) e, posteriormente, subiu de categoria e também conquistou o cinturão nos pesos-pesados. Apesar das polêmicas fora do octógono, 'Bones' é apontado por boa parte da comunidade como o maior de todos os tempos.

Confira abaixo o pronunciamento na íntegra:

"Hoje, estou oficialmente anunciando minha aposentadoria do UFC. Essa decisão veio após muita reflexão, e gostaria de tirar um momento para expressar minha sincera gratidão pela jornada que passei durante esses anos. Desde a primeira vez que pisei no octógono, minha meta era expandir os limites do que era possível nesse esporte. Me tornar o campeão mais jovem da história do UFC, defender meu título contra alguns dos melhores lutadores do mundo e dividir momentos inesquecíveis com fãs ao redor do globo - essas são memórias que vou guardar para sempre. Eu enfrentei altos incríveis e alguns baixos delicados, mas cada desafio me ensinou algo valioso e me tornou mais forte, como lutador e pessoa. Quero agradecer ao UFC, Dana Hunter, Lorenzo, Deus, minha família, treinadores, parceiros de equipes e fãs do UFC que estiveram comigo em cada capítulo. Seu apoio inabalável e fé em mim foram a minha base. Aos meus amigos lutadores, obrigado por tirarem o melhor de mim e pelo respeito que tivemos dentro e fora do cage. Ao encerrar esse capítulo da minha vida, anseio pelas novas oportunidades e desafios. O MMA sempre será uma parte de quem eu sou, e estou ansioso para ver como posso continuar a contribuir para o esporte e inspirar os outros de formas diferentes. Obrigado a todos por fazerem parte dessa jornada incrível comigo. O melhor está por vir"

Today, I'm officially announcing my retirement from the UFC. This decision comes after a lot of reflection, and I want to take a moment to express my deepest gratitude for the journey I've experienced over the years.

From the first time I stepped into the Octagon, my goal was to...

- Jonny Meat (@JonnyBones) June 22, 2025

