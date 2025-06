Jon Jones é alvo de acusação criminal por supostamente fugir do local de um acidente

Oficialmente aposentado dos esportes de combate, Jon Jones passou a dominar o noticiário a partir da noite do último sábado (21). Mas a despedida do americano do MMA profissional não foi o único assunto em que seu nome ficou estampado nas manchetes mundo afora. Horas após confirmar que pendurou as luvas, o agora ex-campeão peso-pesado do UFC se viu envolvido em um possível novo problemas com a lei. 'Bones' foi acusado criminalmente de se envolver em um acidente no Novo México (EUA) e posteriormente fugir do local - atitude considerada uma contravenção. A notícia foi dada em primeira mão pelo portal 'Albuquerque Journal' e confirmada pelo site 'MMA Fighting'.

De acordo com os registros policiais, o incidente - que não contou com lesões graves ou mortes - ocorreu no dia 24 de fevereiro. Entretanto, Jones só foi indiciado meses depois, mais precisamente no dia 17 de junho. Ainda não se sabe o motivo pelo qual uma acusação formal contra o astro do UFC demorou tanto. Agora como alvo oficial da queixa, o americano terá que comparecer ao Tribunal no dia 24 de junho para uma audiência de fiança.

Entenda a acusação

Na cena do acidente, uma mulher foi encontrada no banco do passageiro "apresentando sinais de embriaguez significativa e sem roupas da cintura para baixo". Na chegada da polícia, a mulher teria dito aos agentes que Jon Jones era o motorista do carro. Em seguida, ela ligou para o astro do UFC e entregou seu celular para um dos oficiais, que relatou que o homem que atendeu, ao qual eles acreditavam ser o ex-campeão, "parecia estar fortemente embriagado e fez declarações violentas".

A mulher admitiu à polícia que ingeriu álcool e consumiu cogumelos na casa de Jones e, quando se deu conta, já estava no local do acidente. Ela disse à polícia que a última pessoa de quem se lembrava dirigindo seu veículo era Bones. O lutador, por sua vez, interrogado dias depois, alegou que a mulher de fato esteve em sua residência com sinais de embriaguez, e que teria ligado para ele após se envolver no acidente de trânsito.

Caso similar no passado

Se a mais recente acusação realmente for comprovada no Tribunal, esse não será o primeiro caso desta natureza que Jon Jones se envolve. Em 2015, o americano foi preso e acusado de crime grave por atropelamento e fuga quando seu veículo avançou o sinal vermelho e acabou colidindo com dois carros - a motorista de um dos veículos estava grávida na ocasião - e ele fugiu do local a pé.

Na ocasião, Bones acabou se declarando culpado por fugir do local do acidente e foi sentenciado com liberdade condicional supervisionada de 18 meses de liberdade, além de serviço comunitário. Esse incidente levou o UFC a retirar o título dos meio-pesados (93 kg) ??de Jones e a suspendê-lo temporariamente da organização.

