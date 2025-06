Inter Miami x Palmeiras: saiba onde assistir à rodada decisiva na Copa do Mundo de Clubes

O Palmeiras entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Inter Miami na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

Onde assistir a Inter Miami x Palmeiras?

A partida entre Inter Miami e Palmeiras terá transmissão dos canais TV Globo, SporTV, DAZN e CazéTV (Youtube). Além disso, os torcedores podem acompanhar os lances do jogo aqui no site da Gazeta Esportiva.

Possibilidades de classificação

Após duas rodadas, Palmeiras e Inter Miami chegam à rodada final na zona de classificação às oitavas de final do Mundial. Ambas equipes têm quatro pontos, com o Verdão ficando na liderança com maior saldo de gols. Porto e Al Ahly fecham o Grupo A na terceira e quarta posição, com um ponto cada um.

O Palmeiras chega de uma vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, enquanto o Inter Miami bateu o Porto, por 2 a 1, de virada. Um empate entre Palmeiras e Inter coloca as duas equipes nas oitavas de final.