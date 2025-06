Inter Miami x Palmeiras: informações e prováveis escalações da última rodada da Copa do Mundo de Clubes

Palmeiras e Inter Miami se enfrentam nesta segunda-feira pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. A bola rola a partir das 22 horas (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). Este será o primeiro jogo do Verdão no local depois de disputar as duas primeiras rodadas no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Ambas as equipes venceram na segunda rodada após empates sem gols na estreia. O Palmeiras venceu o Al Ahly, por 2 a 0, no MetLife Stadium, com gols de Abou Ali (contra) e Flaco López. Já o Inter Miami bateu o Porto, por 2 a 1, de virada, com gols de Segovia e Messi.

Com esses resultados, ambas as equipes entraram na zona de classificação às oitavas de final do Mundial, com quatro pontos cada um. O Palmeiras lidera o Grupo A porque tem maior saldo de gols que o Inter Miami, que vem em segundo lugar. Porto e Al Ahly, com um ponto cada um, completam a chave na terceira e quarta posição, respectivamente. Assim, apenas um empate garante as duas equipes nas oitavas de final, com o Verdão como líder.

Para a partida, o técnico Abel Ferreira terá o desfalque de Aníbal Moreno, que sofreu um edema na coxa direita no confronto com o Al Ahly. Quem deve assumir a vaga do camisa 5 é Emiliano Martínez, que o substituiu quando saiu com dores.

Além disso, o Palmeiras tem o sinal de alerta ligado já que chega com seis pendurados (Gustavo Gómez, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Giay, Piquerez, Richard Ríos). Além deles, o técnico Abel Ferreira também recebeu uma advertência.

Abel Ferreira pode voltar a fazer mudanças na equipe assim como nas duas rodadas. No meio-campo, Mauricio pode voltar a pintar entre os titulares, e Flaco López pode ocupar a vaga de Vitor Roque como referência no ataque.

Já o Inter Miami conseguiu recuperar Jordi Alba, que estreou na última rodada e pode ser titular contra o Verdão. O time norte-americano, comandado por Javier Mascherano, tem pendurados os jogadores Tomás Aviles, Sergio Busquets, Federico Redondo e Luis Suárez. O treinador, então, não deve ter grandes problemas para escalar a equipe.

FICHA TÉCNICA



INTER MIAMI X PALMEIRAS

Local: Hard Rock Stadium, Miami (EUA)



Data: 23 de junho de 2025 (segunda-feira)



Hora: às 22 horas (de Brasília)



Árbitro: Szymon Marciniak (POL)



Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)



VAR: a definir

INTER MIAMI: Ustari; Ian Fray, Tomás Avilés, Maximiliano Falcón e Noah Allen; Sergio Busquets, Redondo, Allende e Telasco Segovia; Messi e Luis Suárez.



Técnico: Javier Mascherano

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Facundo Torres e Flaco López (Vitor Roque).



Técnico: Abel Ferreira