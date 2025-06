Hugo Calderano vira sobre francês e vai à final do WTT Star Contender Ljubljana

Terceiro colocado do ranking mundial de tênis de mesa, Hugo Calderano vai disputar o bicampeonato do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia. Vencedor da edição do ano passado, o brasileiro venceu o francês Alexis Lebrun (12º), na manhã deste domingo, por 3 sets a 2 (11/13, 11/13, 11/8, 11/8 e 11/6) e avançou à final do torneio.

Seu adversário na grande decisão sai do confronto entre o também francês Felix Lebrun (7º), irmão de Alexis, e o esloveno Darko Jorgic (10º). A decisão será disputada ainda neste domingo, às 13 horas (de Brasília), com transmissão de SporTV e CazéTV.

FOI NA EMOÇÃO, FOI DE VIRADA! ??? Hugo Calderano virou pra cima do francês Alexis Lebrun e venceu por 3 a 2 para garantir a vaga na final do WTT Star Contender Ljubljana 2025. VAMOS, HUGO! ?#TimeBrasil #TênisDeMesa #CAIXA pic.twitter.com/cOkvLaBp1v ? Time Brasil (@timebrasil) June 22, 2025

Antes, Hugo Calderano terá a oportunidade de levantar outra taça: ele e Bruna Takahashi enfrentam, às 8h30, os sul-coreanos Lim Jonghoon/Shin Yubin na final de duplas mistas, a primeira dos brasileiros no Circuito Mundial. Quinta colocada do ranking mundial, a parceria asiática foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e no Campeonato Mundial deste ano.

Para chegar à semifinal no individual, Hugo já havia vencido outras três partidas. Cabeça de chave número um do torneio, o carioca estreou com vitória por 3 a 1 (11/9, 9/11, 11/6 e 17/15) sobre o francês Flavien Coton (52º). Depois, nas oitavas, passou por Kao Cheng-Jui (23º), de Taipei, por 3 a 2 (9/11, 11/8, 6/11, 11/8 e 11/5). Já nas quartas, eliminou o croata Tomislav Pucar (37º): 3 a 0 (11/4, 11/6 e 11/8).

Grande momento

Hugo Calderano vem de grandes resultados nos últimos dois meses, garantindo os maiores feitos da sua carreira. O carioca de 29 anos conquistou o título da Copa do Mundo e, mais recentemente, a medalha de prata no Mundial. Já no último fim de semana, encerrou sua trajetória de nove temporadas pelo Liebherr Ochsenhausen-ALE, liderando o clube na conquista da Liga Alemã.

O WTT Star Contender Ljubljana entrega 600 pontos no ranking ao campeão e distribui US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão) em premiações.