Hugo Calderano comemora o bicampeonato do WTT Star Contender Ljubljana

Hugo Calderano festejou seu aniversário de 29 anos no topo do pódio. Neste domingo (22), o carioca derrotou o francês Felix Lebrun (7º), medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, por 4 sets a 2 (12/10, 15/13, 11/13, 8/11, 11/9 e 11/6) e conquistou o bicampeonato do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia.

A taça, sua oitava no WTT, como é chamado o Circuito Mundial desde 2021, reforça o grande momento de Hugo, terceiro colocado do ranking mundial de tênis de mesa. Nos últimos dois meses, o brasileiro alcançou os maiores feitos da sua carreira: o título da Copa do Mundo e, mais recentemente, a medalha de prata no Mundial. Já no último fim de semana, encerrou sua trajetória de nove temporadas pelo Liebherr Ochsenhausen liderando o clube na conquista da Liga Alemã.

O título na Eslovênia deixará Hugo com uma vantagem maior na terceira posição do ranking mundial. Na lista a ser divulgada na próxima terça-feira (24), ele aparecerá com 5.400 pontos - 850 a mais do que o japonês Tomokazu Harimoto, quarto colocado.

Na decisão, Hugo demonstrou mais uma vez a sua força mental em um duelo muito equilibrado, marcado pelo alto nível de ambos os atletas. O brasileiro soube encontrar soluções quando esteve atrás no placar, especialmente no segundo set, quando Lebrun chegou a abrir 10/5 e teve sete oportunidades para fechar a parcial.

"A final foi um jogo muito disputado, muito difícil. Estou muito feliz com essa vitória e queria agradecer todo o apoio da torcida que recebi ao longo da semana", disse o campeão após a final.

A campanha de Hugo em Ljubljana teve outras quatro vitórias. Cabeça de chave número um do torneio, o brasileiro estreou com vitória por 3 a 1 (11/9, 9/11, 11/6 e 17/15) sobre o francês Flavien Coton (52º). Depois, nas oitavas, passou por Kao Cheng-Jui (23º), de Taipei, por 3 a 2 (9/11, 11/8, 6/11, 11/8 e 11/5).

Já nas quartas, Hugo eliminou o croata Tomislav Pucar (37º): 3 sets a 0 (11/4, 11/6 e 11/8). E, na semi, disputada também neste domingo, superou o irmão de Felix, Alexis Lebrun (12º), atual campeão europeu, por 3 a 2 (11/13, 11/13, 11/8, 11/8 e 11/6).

Hugo Calderano: pódio inédito

O WTT Star Contender Ljubljana ainda rendeu outro pódio para Hugo. Também neste domingo, ele e Bruna Takahashi ficaram com o vice-campeonato de duplas mistas após uma grande campanha. Competindo apenas pela quinta vez, a parceria chegou à sua primeira final no Circuito Mundial.

Saindo do qualifying, os brasileiros venceram quatro jogos, incluindo as oitavas de final diante de Wong Chun Ting/Doo Hoi Kem, de Hong Kong. A dupla asiática ocupa o terceiro lugar do ranking e foi medalhista de bronze em quatro Campeonatos Mundiais (2015, 2017, 2023 e 2025), além de semifinalista nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Hugo e Bruna pararam apenas na decisão diante dos sul-coreanos Lim Jonghoon/Shin Yubin, que levaram a melhor por 3 sets a 0, parciais de 12/10, 11/7 e 11/7. Quinta colocada do ranking mundial, a parceria asiática foi medalhista de bronze em Paris-2024 e no Mundial deste ano.