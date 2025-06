Calderano e Takahashi ficam com a prata no Star Contender de tênis de mesa

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Hugo Calderano e Bruna Takahashi ficaram com a medalha de prata no WTT Star Contender de Ljubjana, na Eslovênia. Esta foi a primeira vez que o Brasil chegou à decisão de duplas mistas no torneio.

"Calderashi", como ficou conhecida a parceria, perdeu a final, para Lim Jonghoon e Shin Yubin, da Coreia do Sul, por 3 sets a 0, com parciais de 12/10, 11/7 e 11/7. O duelo aconteceu na manhã de hoje (22).

Esta foi a quarta competição que Hugo Calderano e Bruna Takahashi, que anunciaram o namoro no ano passado, disputaram juntos. Em outubro, eles ficaram com a prata no Pan-Americano de tênis de mesa.

MEDALHA DE PRATA PRO BRASIL! 🥈



VALEU DEMAIS, #CALDERASHI! 💚💛



Resultado ESPETACULAR dos nossos craques, que saíram do Qualifying, venceram a dupla nº3 do mundo e disputaram o ouro contra uma dupla finalista olímpica e cabeça de chave.



VOCÊS ENCHEM A GENTE DE ORGULHO! 😍 pic.twitter.com/PO9XvnbgJd -- CBTM (@CBTM_TM) June 22, 2025

A caminhada da dupla brasileira no WTT Star Contender Ljubjana começou ainda na fase de qualificação. Eles venceram o inglês Liam Pitchford e a galesa Anna Hursey por 3 sets a 0. Depois, já na chave principal, derrotaram Jong Chun Ting/Doo Hoi Kem, de Hong Kong — dupla número 3 do ranking mundial — por 3 a 1.