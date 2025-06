Guardiola alfineta europeus após vitórias de brasileiros: 'Mundo real'

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, exaltou o futebol sul-americano e mandou um recado a quem se surpreende com derrotas de times europeus para brasileiros no Mundial.

Eu adoro quando neste torneio sul-americanos enfrentam europeus, times de diferentes continentes, como eles te desafiam, como competem... Eu admiro como eles defendem. Veja como o Boca vai em cada bola, até o fim do mundo... Diferentes estilos, é muito bom, gosto que cada jogo seja muito duro. As pessoas falam: 'Surpresa, uma equipe europeia perdeu'. Ah, é? Bem-vindo ao mundo real

Pep Guardiola, em entrevista coletiva

Estou amando o que estou vendo. Botafogo, todos os times brasileiros e argentinos... Como eles comemoram os gols, como estão juntos. Eu amo todos eles! É cultural, os torcedores deles estão em maior número aqui do que os europeus, mas o jeito que eles vivem cada ação de jogo... É sobre isso. Você tem que viver a competição.

O que aconteceu

Guardiola deu as declarações na véspera do segundo jogo do City no Mundial. O clube inglês volta à campo hoje, às 22h (de Brasília), para encarar o Al Ain após estrear no Grupo Gcom vitória sobre o Wydad Casablanca.

Ele disparou elogios aos times brasileiros na competição e apresentou o "mundo real" ao futebol europeu. Nesta semana, dois gigantes da Europa foram derrotados por times da América do Sul: o Botafogo derrubou o PSG, campeão da última Champions, enquanto o Flamengo bateu o Chelsea. Além disso, o Boca deu sufoco para o Bayern.

O técnico espanhol também fez mistério sobre assumir um clube sul-americano no futuro: "Por que não?". Recentemente, Guardiola foi novamente alvo da CBF para assumir o comando da seleção brasileira.

O Brasil vai invicto à rodada final da fase de grupos. Até o momento, são seis vitórias e dois empates na competição, registrando aproveitamento de mais de 83%, superando o dos europeus.