Grata surpresa, Enzo Díaz tem missão de manter titularidade com Crespo no São Paulo

Enzo Díaz foi uma grata surpresa no São Paulo no primeiro semestre. O argentino chegou ao clube por empréstimo junto ao River Plate e rapidamente se adaptou ao esquema do técnico Luis Zubeldía, se consolidando como dono da lateral esquerda.

Mesmo com a contratação de Wendell, jogador que disputou a última Copa América com a Seleção Brasileira, estava atuando no futebol europeu, defendendo o Porto, e contou com muitos esforços do presidente do São Paulo, Julio Casares, para fechar com o clube, Enzo Díaz seguiu como titular nos principais compromissos do time em 2025.

Claramente Enzo Díaz tinha a preferência de Luis Zubeldía no São Paulo. Porém, com a saída do treinador, o lateral esquerdo tem a missão de conquistar Hernán Crespo mostrando que segue sendo a melhor alternativa do elenco para o setor.

Crespo terá a oportunidade de comandar uma intertemporada com o plantel são-paulino no CT da Barra Funda antes de o calendário do futebol brasileiro ser retomado. Com mata-matas da Libertadores e Copa do Brasil à vista, Enzo Díaz terá um duelo particular com Wendell.

Não é exagero considerar que a disputa entre os dois laterais esquerdos do São Paulo começará do zero após a chegada do novo treinador. Mas, é inegável que o futebol mostrado por Enzo Díaz no primeiro semestre irá ajudá-lo.

Resta saber se ao fim de seu contrato por empréstimo, que acaba no fim do ano, Enzo Díaz será adquirido em definitivo pelo Tricolor. Pelo que mostrou até agora, a diretoria deve fazer um esforço para mantê-lo no elenco, caso as condições não sejam abusivas.