Giovanni Cariani é campeão do Amazônia Open Sunset e pode entrar no top 5 do ranking pela primeira vez

Giovanni Cariani, número 7 do mundo de beach tennis, conquistou no sábado, o título do BT 400 de Tucuruí (PA), o Amazônia Open Sunset. Ao lado do russo Nikita Burmakin, ex-número 1 do mundo, eles derrotaram os favoritos ao título, o espanhol Antomi Ramos, bicampeão mundial e quinto do mundo, e o italiano Michele Cappelletti, líder do ranking e hexacampeão mundial, com parciais de 2/6 6/4 10/3.

Com público lotado na quadra central, a dupla consagrou-se campeã do Amazônia Open Sunset e garantiu 470 pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis. Além de uma premiação de US$ 35 mil (aproximadamente R$ 193 mil).