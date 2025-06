Fonseca cresce 500% nas redes em 6 meses e dá baile em promessas do tênis

O "fenômeno" João Fonseca também invadiu a internet. O tenista brasileiro teve um pico de crescimento digital em meio à sua ascensão no circuito, acumula números impressionantes entre os atletas da sua geração e já se firmou como o queridinho dos torneios nas redes sociais.

'Boom' nas redes

Fonseca teve um aumento de 561% nos últimos seis meses em seu perfil no Instagram, segundo levantamento da Nexus. A empresa de pesquisa e inteligência de dados mapeou o desempenho das contas do tenista de dezembro até maio para elaborar o relatório.

O carioca de 18 anos ganhou 914 mil seguidores no Instagram durante o período. Até novembro do ano passado, ele registrava apenas 162 mil fãs na plataforma, e atualmente está quase batendo a casa do 1,1 milhão. Só em janeiro, impulsionado por sua estreia no Australian Open, o aumento líquido foi de 466 mil. Seu perfil no TikTok, embora mais recente, também teve "boom" considerável.

João Fonseca comemora ponto contra Jack Draper, em Roland Garros Imagem: Denis Balibouse/Reuters

João já supera por muito os números de outras promessas da modalidade embora ainda não seja o tenista sub-21 mais bem colocado no ranking mundial — atualmente, está em 5º, ocupando a 57ª posição. O estudo mostrou que Fonseca é o líder disparado em seguidores, engajamento e interações totais, tendo quase dez vezes a quantidade de seguidores que todos os adversários na mesma faixa etária.

Ele ainda virou o queridinho dos torneios nas redes sociais. De todas as publicações da conta do brasileiro neste intervalo de tempo, 76% foram collabs (em conjunto) com perfis dos torneios que disputou ou da ATP. Suas estatísticas detonam as de Fils, Michelsen e Mensik, outros grandes nomes na nova geração.

João Fonseca treinando durante a temporada da grama Imagem: Reprodução/Instagram/joaoffonseca

O brasileiro também foi assunto em cerca de 67 mil publicações nas principais redes sociais. Ao todo, seu nome gerou 16,3 interações, com picos em dias de jogo e por conquistas marcantes — como quando derrotou o então nº 9 Andrey Rublev na Austrália e venceu seu primeiro título do circuito em Buenos Aires, em fevereiro.

João volta à quadra amanhã cedo contra o belga Zizou Bergs, pela primeira rodada do ATP 250 de Eastbourne. A partida contra o atual número 49 do mundo tem início às 7h (de Brasília).

Números de Fonseca no Instagram

Seguidores

Fonseca : 1.048.922

: 1.048.922 Fils: 185.522

Mensik: 100.878

Nardi: 69.613

Perricard: 64.065

Juncheng: 45.086

Tien: 40.445

Medjedovic: 39.240

Basavereddy: 27.089

Michelsen: 21.704

Percentual de collabs

Fonseca : 78%

: 78% Michelsen : 57

: 57 Medjedovic : 54

: 54 Nardi : 38

: 38 Juncheng : 33

: 33 Mensik : 28

: 28 Perricard : 25

: 25 Tien : 24

: 24 Fils : 17

: 17 Basavereddy : 13

Engajamento médio