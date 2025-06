Fluminense: Renato 'revoluciona' time, mas vê reservas evitarem drama maior

Renato Gaúcho "revolucionou" o time do Fluminense para o jogo contra o Ulsan, viveu um drama, mas a situação poderia ter ficado ainda mais dramática se não fossem as entradas de dois reservas durante a vitória por 4 a 2.

Time ofensivo passou apuros

Renato fez cinco mexidas na equipe titular em relação ao jogo contra o Dortmund: saíram Renê, Samuel Xavier, Nonato, Canobbio e Everaldo; entraram Fuentes, Guga, Ganso, Serna e Cano.

Deu certo (em partes). O Fluminense começou o jogo ofensivo e até abriu o placar, mas viu o Ulsan virar para 2 a 1 ainda no primeiro tempo.

Começou o drama? Chama os reservas. Caso o resultado se confirmasse, o Flu precisaria vencer o Mamelodi em uma "final" na última rodada e ainda contar com uma vitória do Dortmund sobre o Ulsan. Foi então que Renato Gaúcho colocou Keno e Nonato em campo.

Keno e Nonato celebram gol do Fluminense sobre o Ulsan em partida do Mundial Imagem: Elsa - FIFA/FIFA via Getty Images

A dupla guiou o time rumo à reviravolta. O atacante construiu a jogada, e o meia empatou o duelo. Keno assumiu o protagonismo nas jogadas individuais e terminou o duelo premiado com um gol no fim. Apenas Nonato havia jogado na estreia, contra o Dortmund.

Renato não atribuiu o desempenho abaixo dos titulares às mexidas. Para ele, a culpa foi o foco perdido por todo o conjunto durante o duelo e não questões técnicas dos que entraram.

Independentemente do time que entra em campo, tem de estar focado. Não foram as mexidas. Estávamos bem na partida com as cinco mexidas, estávamos criando, fizemos o primeiro gol e precisamos ficar focados. Não ficamos. Isso não pode acontecer. Pagamos por isso e poderíamos pagar caro. Renato Gaúcho

Não vai parar por aí

O Fluminense deve jogar com novas mexidas contra o Mamelodi Sundowns. Renato elencou fatores que o fazem mexer no time e já deu indícios de que novas caras devem aparecer na quarta-feira.

É tudo isso: o adversário, o que precisamos, o físico... Todos os clubes têm feito isso. Eu confio no meu grupo todo, qualquer um pode começar a próxima partida. É muito difícil vir para um torneio como esse, principalmente depois do jogo contra o Borussia, e colocar o mesmo time em campo. Os jogadores que jogaram no outro e nesse jogo saíram exaustos. Imagina se eu começo com os 11. É preciso ter mudanças, é difícil jogar a cada três dias e manter o mesmo ritmo. Vão ter mudanças para o próximo jogo, justamente para entrarmos 100%. Renato Gaúcho

O Fluminense chega com a vantagem do empate para o confronto contra o Mamelodi Sundowns, na quarta. O jogo, apesar de ainda ter cara de "final", poderia ser ainda mais tenso não fosse a reviravolta contra o Ulsan na etapa final.