Fifa se encantou e Infantino sorriu com proposta do Brasil por Mundial 2029

Samir Xaud, presidente da CBF, conta que se encontrou com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em Miami, e relatou a sensação sobre a proposta do Brasil receber a Copa do Mundo de Clubes de 2019: "Ele gostou da ideia. Sorriu", contou Xaud, o novo presidente da CBF, em conversa com o UOL em Miami, na Flórida.

Há razões muito explícitas para o sorriso e a boa recepção. Infantino comemora um novo torneio, a conquista de um território que impede uma eventual SuperLiga de tomar conta da marca Copa de Clubes no futuro. Samir Xaud precisa demonstrar que fará uma gestão que recoloque o Brasil no mapa das principais decisões do futebol mundial. As duas agendas se encontram num momento importante para a Fifa, enquanto as principais ligas da Europa brigam contra a Copa do Mundo de Clubes.

Vantagens políticas e esportivas

Gianni Infantino sorriu porque o Brasil lhe dá uma carta na manga. A Copa do Mundo de Clubes nasceu para ser um evento-teste no país da Copa do Mundo. Apesar de o Mundial do ano que vem, de seleções, ser disputado em três países, os Estados Unidos servem para entender o que funciona e o que não funciona. Então, a Copa de Clubes de 2029 deveria ser disputada na Espanha, pela mesma lógica de ser o maior país entre as três sedes, na comparação com Portugal e Marrocos, que também serão base da Copa do Mundo do Centenário. O Mundial de seleções nasceu em 1930, no centenário, a outra Copa será um festejo planetário. Logo, o evento teste deveria ser na Espanha, certo?

Não é bem assim.

No início da semana, o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, manifestou sua oposição ao torneio de clubes. Para ele e para as principais ligas da Europa, é necessário acabar com a Copa do Mundo de Clubes. A guerra é comercial. O Real Madrid pode receber proporcionalmente mais dinheiro por um mês de Copa do Mundo de Clubes do que pelo Campeonato Espanhol. Se vencer o Mundial, o Real receberá até US$ 125 milhões. Em seu último título espanhol, com prêmios e direitos de TV, o Real recebeu US$ 64 milhões. A Fifa paga muito, porque quer as principais marcas do futebol do planeta.

Mas La Liga entende que a marca é sua: Quais são as principais marcas da Liga Espanhola? Óbvio: Real Madrid e Barcelona. Em menor escala, Atlético de Madrid. Se duas delas estão na Copa do Mundo de Clubes e se interessam por jogar, ganhando o dobro em um mês, em comparação com um ano inteiro, obviamente a Liga Espanhola grita. A Liga Inglesa não fala alto, mas trabalha nos bastidores contra o torneio, pelo mesmo motivo.

Estados Unidos também se interessam. Os norte-americanos também se interessaram e avisaram que gostariam de ter o Mundial de Clubes de 2029. Mas não está cômoda a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Problemas como segurança, com portões de entrada e saída dos estádios, em sedes como Miami. Não em todos os estádios, é verdade. O Brasil oferece um conforto. Infantino, por isso, sorri.

Não havia boa relação entre Infantino e a gestão Ednaldo Rodrigues. Isto começa a mudar com Samir Xaud. Há noção de mais profissionalismo e de mais interesse em fazer o futebol brasileiro voltar a ser protagonista. Além disso, o Brasil tem os estádios prontos, herança da Copa do Mundo de 2014. É fácil preparar o Mundial de Clubes no Brasil e indicar à Espanha que o torneio seguirá existindo. Samir Xaud falou a Infantino que o Brasil quer a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Gianni Infantino sorriu, feliz por ter uma grande opção para o futuro do torneio.