Ex-Corinthians, Mascherano provoca o Palmeiras antes de duelo: "Joguei por um clube maior"

Na véspera de um confronto direto por vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, Javier Mascherano reacendeu a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. Agora treinador do Inter Miami, adversário do Verdão nesta segunda-feira (24), às 22h (de Brasília), o argentino aproveitou a entrevista coletiva pré-jogo para brincar com o passado alvinegro.

"O Palmeiras é um grande do Brasil... Eu joguei contra eles, por um clube maior ainda", disse entre risos, fazendo alusão ao Corinthians, clube pelo qual atuou entre 2005 e 2006.

Apesar do tom provocativo, Mascherano tratou de equilibrar o discurso ao reconhecer a força palmeirense: "Brincadeiras à parte, o Palmeiras é uma equipe que sempre leva muita gente aos estádios. Com certeza haverá muito torcedor, como teria do Flamengo ou do Boca. O torcedor sul-americano segue seu time até o fim do mundo".

Durante sua passagem pelo Corinthians, Mascherano enfrentou o Palmeiras três vezes. Logo na estreia, em julho de 2005, venceu por 3 a 1. "Foi minha primeira partida. Ganhei, tomei cartão amarelo, claro. Eu era volante, cortava jogadas, não era o camisa 10", brincou. "Foram jogos muito intensos, com duas torcidas impressionantes. Aproveitei muito minha passagem no Brasil, apesar das lesões."

Sobre o duelo desta segunda-feira, o treinador do time de Lionel Messi adotou respeito ao avaliar o Palmeiras, líder do Grupo A.

"É um time que ganhou Libertadores, Brasileiro, tem um técnico experiente e jogadores de hierarquia como Estêvão, Vítor Roque, Felipe Anderson e Veiga. Jogam de várias formas. Será um jogo muito difícil."

Inter Miami e Palmeiras somam quatro pontos e se enfrentam no Hard Rock Stadium, em Miami. Um empate classifica ambos para as oitavas de final. Ainda assim, Mascherano não quer depender de ninguém: "Temos que ganhar o jogo. Sabemos do tamanho do desafio, mas também confiamos em nossas armas".