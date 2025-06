Esquenta clima entre Canelo e Crawford em Nova York para luta de 13 de setembro

Toda grande luta de boxe precisa de uma boa encarada dos protagonistas. Com confusão, melhor ainda. Foi o que aconteceu neste domingo, em Nova York, onde ocorreu uma das entrevistas coletivas promocionais para o duelo entre o mexicano Saul Canelo Alvarez e o norte-americano Terence Crawford, marcado para 13 de setembro, em Las Vegas.

Após responderem perguntas, os lutadores se aproximaram no centro do palco e Canelo empurrou Crawford, que não gostou da atitude do rival e caminhou para tentar revidar. Muita gente ficou entre os dois - inclusive Dana White, que vai estrear como promotor de boxe - e o clima melhorou rapidamente. Os dois pugilistas não têm histórico de grandes problemas fora dos ringues.

A luta Canelo x Crawford será válida pelos títulos unificados (CMB, FIB e OMB) dos supermédios, todos pertencentes ao lutador do México, de 34 anos, que apresenta um cartel de 63 vitórias (39 nocautes) duas derrotas e dois empates.

Aos 37 anos, Crawford está invicto. Em 41 vitórias, acumula 31 nocautes. O habilidoso canhoto foi campeão dos pesos leves, meio-médios-ligeiros e meio-médios.