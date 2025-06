Érika vê Corinthians "desligado" e lamenta derrota para o São Paulo: "Baixamos muito as linhas"

O Corinthians feminino saiu na frente no placar, mas levou a virada nos acréscimos da etapa final e perdeu para o São Paulo por 2 a 1, neste domingo, pela quarta rodada do Campeonato Paulista feminino. Duda Sampaio abriu o placar para as Brabas, mas Kaká e Vitorinha viraram para o Tricolor no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva.

As Brabas sofreram para segurar a vantagem mínima no placar e contaram com uma noite inspirada da goleira Kemelli - pelo menos até os acréscimo da etapa final. Depois de tanto tentar, o São Paulo conseguiu marcar. Os dois gols tricolores saíram no apagar das luzes.

Érika, que foi acionada pelo técnico Lucas Piccinato aos 21 minutos do segundo tempo, lamentou a 'pane' sofrida pelo Corinthians nos minutos finais. A experiente zagueira avaliou que o Timão baixou muito as linhas de marcação e acabou "desligando" do jogo em momentos cruciais.

"Nós fizemos um semestre regular, bom. Óbvio que gostaríamos de sair daqui com a vitória. Sabemos da qualidade do São Paulo, do grande clássico que é. Mas não podemos nos desligar em nenhum minuto contra elas. Sabemos o quanto elas são poderosas nisso, no ataque, bola parada e tudo mais. Tanto o trabalho delas ali como o nosso, de excelentes profissionais. Mas não podemos desligar, e desligamos. Acabamos baixando muito nossa linha, baixamos muito nosso meio-campo. Não tivemos continuação em sistema tático, não conseguimos segurar a bola. Estávamos rifando muito, as meninas da frente não conseguiam segurar essa bola por conta disso. Temos que trabalhar nesse aspecto", afirmou em entrevista à Cazé TV.

"Não podemos baixar. Somos o Corinthians, gostamos sempre de trabalhar com a bola, estar sempre com a posse de bola e sempre atacando. E não foi o que nós fizemos nesse segundo tempo. Não digo só no finalzinho, mas no segundo tempo completo. Baixamos as nossas laterais, as nossas meias, e isso não pode acontecer. A gente tem que se tocar um pouquinho mais. Vamos trabalhar nisso, mas dar sequência ao próximo semestre", completou Érika.

Com o resultado deste domingo, o Corinthians perdeu sua invencibilidade e a liderança do Paulista feminino, amargando a primeira derrota na competição. A equipe alvinegra aparece na segunda posição, com nove pontos - um a menos que o Palmeiras.

O calendário do futebol feminino nacional, agora, será paralisado em função da data Fifa. Desse modo, o Corinthians só volta aos gramados no mês de julho. As Brabas disputarão o torneio amistoso Teal Rising Cup, nos Estados Unidos, em meio à Copa América.

O Timão teve três atletas convocadas para a Copa América feminina: a zagueira Mariza, a meio-campista Duda Sampaio e a jovem atacante Jhonson. As três se apresentarão à Seleção Brasileira entre segunda e terça-feira. Elas, portanto, serão ausências na Teal Rising Cup.