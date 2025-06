Entenda como Abel vê disputa de Raphael Veiga e Mauricio por vaga no Palmeiras

O técnico Abel Ferreira não repetiu a escalação do Palmeiras nas duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de Clubes. Um dos setores que ele alterou foi o meio e ataque. Mauricio teve chance como titular no empate sem gols contra o Porto, e Raphael Veiga começou entre os 11 iniciais na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly.

A equipe alviverde, apesar de não ter saído do empate com os europeus, fez um grande jogo. A atuação de Mauricio, embora tenha tido alguns erros de passe, foi um dos destaque do duelo. Esperava-se que Abel mantivesse a formação com o camisa 20, mas diante do Al Ahly, Abel deu nova chance para Raphael Veiga.

No primeiro duelo, Mauricio foi sacado aos 21 do segundo tempo e deu vaga a Veiga. Já contra os egípcios, Veiga saiu no intervalo e deu lugar a Mauricio, que deu a assistência para o gol de Flaco López. Ambos podem disputar vaga no setor criativo, mas também podem jogar juntos, com Mauricio mais aberto, e Veiga como um 10.

Abel analisou as características que Mauricio pode oferecer e, para isso, também citou Veiga. O treinador revelou que confia em ambos de olhos fechados.

"Para falar do Mauricio, tenho que falar do Veiga. Sorte a minha que tenho os dois. Sei que a melhor posição para o Mauricio é centro-direito e não centro-esquerda. É um jogador que flutua muito bem atrás do centroavante, nas costas do volantes, tem esse último passe e arremate. O que vai fazer evoluir vai ser o jogo, a própria capacidade física, experiência", disse.

"Não vou ensiná-lo a driblar ou fintar. Agora são mais questões táticas, que é de minha responsabilidade e dar confiança para jogar. Não podemos esquecer que no último jogo entrou também muito bem. Sorte a minha que tenho os dois. Posso iniciar com qualquer um quando quiser de olhos fechados e quando tiver que trocar, sei que o que entrar vai fazer o mesmo. Fico muito feliz por ter eles dois para essa posição", seguiu Abel.

Na atual temporada, Mauricio, que completa um ano de Palmeiras em julho, tem pedido passagem. Ele atuou em 22 jogos, marcou sete gols e deu quatro assistências. Já Raphael Veiga soma 25 jogos, com três gols e sete assistências.

Abel Ferreira está preparando o Palmeiras para enfrentar o Inter Miami (EUA), nesta segunda-feira, pela terceira e última rodada da fase de grupos do Mundial. O duelo vale a confirmação nas oitavas de final. O Verdão é o líder do Grupo A, com quatro pontos. A bola rola às 22 horas (de Brasília), no Hard Stadium, em Miami.