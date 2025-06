Em crise financeira, Corinthians admite possibilidade de vender joia para segurar estrelas

Em dificuldades financeiras, o Corinthians já admite a possibilidade de realizar pelo menos uma venda na próxima janela de transferências. O clube, no entanto, promete fazer jogo duro para não perder suas estrelas: Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Os três jogadores têm sido especulados em outros clubes nos últimos dias, mas o Corinthians, até o momento, não recebeu nenhuma proposta oficial. O Timão se sente respaldado pelas altas multas do trio para mercados nacionais ou internacionais, com exceção a Memphis.

Qualquer time do exterior pode tirá-lo do Parque São Jorge se pagar 10 milhões de euros (R$ 62 milhões). O atleta, porém, ficaria com 50% do valor. Já times brasileiros precisariam desembolsar R$ 150 milhões. Neste caso, ele iria receber 20% da quantia.

A informação foi publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

É o Timão atuando com as melhores tecnologias para cuidar dos nossos craques junto com a AVANUTRI. O Cryo Sports ajuda no processo de compressão com um sistema de resfriamento em membros superiores e inferiores, que auxiliam na recuperação dos jogadores do Corinthians. ???... pic.twitter.com/r4sHyRa5Lr ? Corinthians (@Corinthians) June 17, 2025

No planejamento orçamentário para 2025, o Corinthians previu a arrecadação de R$ 181 milhões líquidos referentes a venda de jogadores. Até o momento, o clube já recebeu cerca de R$ 75,3 com as negociações de Guilherme Biro e Denner. Restam, ainda, mais de R$ 100 milhões.

Diante deste cenário, o nome de Breno Bidon surge como principal candidato a deixar o Timão nesta temporada. A diretoria interina de Osmar Stabile não gostaria de se desfazer da joia neste momento, mas entende que seria menos pior perdê-lo do que ver Memphis, Garro ou Yuri saírem.

O Corinthians estipula aproximadamente 15 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões) para vender o garoto, que é monitorado de perto por clubes europeus e frequentemente marca presença em convocações para a Seleção de base. A informação foi antecipada pela Itatiaia e também confirmada pela reportagem.

O Timão também não descarta uma possível saída de Memphis, Yuri ou Garro caso receba uma oferta considerada irrecusável, mas promete trabalhar firme para segurá-los. Uma negociação desta magnitude traria alívio aos cofres do Timão, embora não resolva todos os problemas do clube.

Recentemente, jornais turcos colocaram Memphis como alvo do Besiktas. Além disso, de acordo com o Diario As, o Atlético de Madrid, da Espanha, monitora a situação de Yuri Alberto.

A expectativa é que o mercado do Corinthians aqueça nas próximas semanas. Em meio a possibilidade de saídas, os dirigentes alvinegros também querer trazer reforços. O clube tem interesse no lateral direito David Pastor e analisa possíveis contratações para o setor ofensivo.