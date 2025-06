Elenco do Vasco retorna aos treinamentos nesta segunda-feira

O elenco do Vasco da Gama aproveita neste domingo o último dia de férias de "intertemporada". Isso porque os cruzmaltinos voltam aos trabalhos sob o comando de Fernando Diniz a partir desta segunda-feira.

O objetivo da comissão técnica é melhorar o desempenho da equipe na sequência decisiva da temporada. O Vasco, atualmente, está "vivo" em três competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Antes do retorno aos jogos oficiais, após o encerramento da Copa do Mundo de Clubes, os cariocas devem realizar um amistoso. O Vasco deve encarar o Montevideo Wanderes, do Uruguai, no dia 5 de julho, em Natal.

O Gigante da Colina ainda não confirmou oficialmente o amistoso. No entanto, o confronto foi divulgado em redes sociais pela imprensa.

Situação do Vasco

Nas oitavas de final da Copa do Brasil e nos playoffs da Copa Sul-Americana, o Vasco da Gama é o 13º colocado do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos conquistados, em 12 rodadas disputadas até aqui. O próximo confronto oficial do Cruzmaltino é justamente pela competição nacional.

A equipe de Fernando Diniz, em busca de se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, mede forças diante do Botafogo, pela 13ª rodada, com data e horário a serem definidos pela CBF.