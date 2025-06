Duelo africano? Kamaru Usman sugere disputa contra Dricus du Plessis no UFC

Mesmo antes de colocar um ponto final na má fase e voltar à coluna das vitórias, Kamaru Usman já deixava claro que seus planos para o futuro eram bastante ambiciosos, apesar do momento que vivia não favorecer tais pensamentos. E ao que parece, o triunfo sobre Joaquin Buckley no UFC Atlanta, no último dia 14 de junho, serviu para dar ainda mais força às ideias ousadas do ex-campeão meio-médio (77 kg) do Ultimate.

Em entrevista ao site 'TMZ Sports', Usman reforçou seu desejo de se tornar campeão duplo do UFC - reconquistando o cinturão dos meio-médios e, em seguida, buscando o título do peso-médio (84 kg). E para esta segunda parte do plano, o nigeriano sonha ainda mais alto, com um duelo 100% africano contra o sul-africano Dricus du Plessis, atual soberano da divisão até 84 kg do Ultimate - de preferência no primeiro show da organização no continente africano, evento que há algum tempo é especulado.

"Depois de conquistar o cinturão, eles me perguntaram e esperaram anos para eu subir e pegar o cinturão peso-médio, e por que não? Eu vou abrir mão e se Dricus du Plessis ainda for o campeão: um card todo africano. África vs África, primeiro card na África. O UFC está perto de fazer isso. África do Sul vs Nigéria: é uma rivalidade que foi construída há tempos, uma rivalidade esportiva. Eu acho que seria outro sucesso de bilheteria, um mega-evento que seriam lembrados por gerações. Se as coisas se alinharem, eu acho que vamos ter 18 meses seguintes muito interessantes", analisou Usman.

Cinturão dos meio-médios antes

Antes de tentar a sorte nos pesos-médios, Kamaru Usman - 5º colocado no ranking meio-médio - tem outro objetivo como prioridade. Contando com a volta ao caminho das vitórias e o prestígio de quem dominou a categoria durante anos, o nigeriano visa cortar caminho para uma nova disputa pelo título até 77 kg da liga, contra o vencedor do duelo entre o atual campeão Jack Della Maddalena e o desafiante Islam Makhachev, que ainda não foi anunciado oficialmente, mas deve ser o próximo combate pelo cinturão da divisão.

