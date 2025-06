'Drogba moderno': Jornal inglês se derrete por Igor Jesus, do Botafogo

Eleito melhor jogador das duas partidas do Botafogo no Mundial de Clubes, Igor Jesus ganhou notoriedade nas páginas do jornal inglês The Sun, que chamou o atacante de "Drogba Moderno".

O que aconteceu

O periódico inglês apontou que Igor Jesus mostrou muito repertório contra o PSG. "As combinações com os meias foram um desafogo para um time que precisava se defender", pontuou o The Sun.

A comparação com Drogba é feita no sentido de que Igor Jesus pode desempenhar várias funções no setor ofensivo. O marfinense teve passagem marcante pelo Chelsea, principalmente entre as temporadas 2004 e 2012 - ele voltou entre 2014 e 2015, em fase final da carreira.

Rápido e móvel, funciona também abrindo espaços e tem um espírito de sacrifício extraordinário. [...] A cada dia, ele se parece mais com uma versão moderna de Didier Drogba - um único homem na linha de frente capaz de desempenhar todas as funções que um atacante precisa para gerar problemas para defesas inteiras.

The Sun

Igor Jesus tem dois gols no Mundial de Clubes. Ele balançou as redes na estreia do Botafogo - vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders (EUA) e também no triunfo sobre o PSG.

O atacante do Botafogo está de saída do clube, após o Mundial. Ele acertou a ida para o Nottingham Forest no início de junho e faz seus últimos jogos com a camisa alvinegra no torneio.