Diretor revela que gostaria de astro sérvio Vlahovi? no Flamengo

José Boto, diretor técnico do Flamengo, revelou que gostaria de ver Dulsan Vlahovi? vestindo a camisa do clube, em entrevista ao jornal italiano Gazzetta dello Sport. Caso voltasse a procurar reforços na Juventus, como fez com os laterais Danilo e Alex Sandro, o diretor tentaria a contratação do centroavante sérvio para compor o elenco.

Para Boto, o momento financeiro permite a chegada de grandes jogadores ao Flamengo. Portanto, Vlahovi?, transferido ao clube italiano em 2022 por 420 milhões de reais, seria uma possível contratação. "Para o que precisamos agora, eu pensaria em Vlahovic. Nosso problema não seria o dinheiro, mas convencer esses grandes a virem para o Brasil. No futebol, nunca diga nunca", disse.

Apesar da chegada de novos jogadores, a atuação do Rubro-Negro na Copa do Mundo de Clubes despertou interesse de clubes europeus. Segundo a Gazzetta dello Sport, Juventus e Roma disputam pelo lateral Wesley, que mesmo com o erro que custou o gol do Chelsea na última partida, conseguiu dar sequência e ter uma boa atuação.

Porém, Boto revelou que não há nada concreto. "Oficialmente não há nada com a Itália. Mas 20 milhões não são suficientes como ouvi dizer para comprá-lo, pelo menos trinta. Wesley está pronto para a Europa. Ele é um grande talento. Veremos depois da Copa do Mundo, mas não somos obrigados a vendê-lo".

Já classificado em primeiro lugar, o Flamengo volta a campo na próxima terça-feira, diante do Los Angeles FC, pela última rodada do grupo D do Mundial. A bola rola às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.