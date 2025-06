Coritiba vence o Cuiabá e abre vantagem no G4 da Série B

Neste domingo, o Coritiba venceu o Cuiabá, por 2 a 0, em duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Melo e e Josué anotaram os gols do Coxa, no Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Com este resultado, o Coxa chega a 24 pontos e se mantém na terceira posição. A equipe alviverde fica a um ponto do Novorizontino, vice líder e a dois do Goiás. Ambos os times ainda jogam nesta rodada. O Cuiabá ocupa o quinto lugar, com 21 pontos.

O Coritiba volta a campo no próximo sábado, dia 28, para clássico contra o Athletico-PR, pela 14ª rodada da Série B. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba (PR). O Cuiabá, por sua vez, duela com o Botafogo-SP, na segunda-feira, dia 30, às 21 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

Como foi o jogo

O Coritiba levou perigo ao gol do Cuiabá aos sete minutos. Depois de cobrança de escanteio, Zeca cobrou escanteio, Iury Castilho cabeceou e quase abriu o placar. Já aos 13, o time da casa teve nova chance em outra cobrança de escanteio, mas Jacy cabeceou por cima do gol de Pasinato.

O Cuiabá respondeu aos 35. Juan Christian tocou para Derick Lacerda, que bateu em cima da defesa. Na sequência, a bola sobrou novamente para ele, que acertou a trave. Aos 43, Bruno Melo levantou a bola na área, Lucas Ronier cabeceou e mandou bola perto da trave do goleiro do Cuiabá.

A equipe da casa abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Bruno Melo subiu mais que a marcação e ajeitou de cabeça para Bruno Melo, que finalizou e colocou o Coritiba em vantagem. Três minutos depois, Gustavo Coutinho arriscou e mandou perto do gol.

O Cuiabá respondeu aos 23, com um chute de Juan Christian, que desviou na zaga. Aos 31, o Coritiba ampliou aos 31. Josué recebeu bom passe de Clayson, avançou até a entrada da área e soltou a pancada para fazer um golaço. O Cuiabá pressionou no fim, mas não teve sucesso.