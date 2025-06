Coritiba supera o Cuiabá no Couto, confirma força em casa e cola na liderança da Série B

Em um confronto direto que valia vaga no G-4 e mais que isso - confiança para se firmar como candidato real ao acesso - o Coritiba venceu o Cuiabá por 2 a 0 neste domingo, no Couto Pereira, pela 13ª rodada da Série B. Os gols de Bruno Melo e Josué coroaram uma atuação sólida do time paranaense, que chegou a seis jogos sem perder, mostrou organização tática e deu um passo importante na perseguição ao topo da tabela.

Com o resultado, o Coritiba, que está invicto como mandante, subiu para o terceiro lugar, com 24 pontos, dois a menos do que o líder Goiás. O Cuiabá estacionou na quinta posição, com 21.

Mais do que o placar magro, o que o Coritiba ofereceu foi maturidade. Desde os minutos iniciais, o time assumiu o protagonismo com posse de bola e boas variações pelos lados do campo, especialmente o direito, onde Lucas Ronier e Iury Castilho se revezaram nas investidas sobre uma defesa cuiabana vulnerável. Faltava, no entanto, transformar o volume em eficiência. Chances vieram com Dellatorre, Jacy e o próprio Castilho, mas ou faltou capricho, ou sobrou precisão do goleiro adversário.

O Cuiabá, por outro lado, teve enorme dificuldade de se encontrar. A proposta reativa até fazia sentido fora de casa, mas a execução foi falha. A única grande chance do time do Mato Grosso veio aos 35, em um lampejo de talento de Derik Lacerda. Após jogada ensaiada em escanteio, ele parou na marcação e, no rebote, emendou um lindo voleio que explodiu na trave - um momento de pura técnica que quase mudou o rumo do jogo. A partir dali, os visitantes cresceram e terminaram o primeiro tempo com mais posse de bola, embora seguissem improdutivos no terço final do campo.

Veio o segundo tempo e, com ele, a bola parada do Coritiba fez a diferença. Aos 15, Maicon subiu mais alto que Alan Empereur na cobrança de escanteio e escorou para Bruno Melo, que completou com categoria de perna esquerda. Gol que premiou a insistência e a preparação da equipe. O time paranaense seguiu mais perigoso e por pouco não ampliou com Gustavo Coutinho, que bateu bonito após assistência de Carlos De Pena, em jogada que levou perigo real ao gol de Mateus Pasinato.

O segundo gol viria pouco depois, aos 31, em uma pintura coletiva e individual. Clayson, que entrou muito bem na partida, encontrou Jousé com um passe açucarado pelo meio. O camisa 10 dominou e soltou a bomba de perna esquerda, no ângulo, sem chance para o goleiro.

O Cuiabá ainda tentou reagir nos minutos finais. Com mais posse e presença ofensiva, pressionou com Derik Lacerda e tentou criar volume nos arredores da área adversária, mas a defesa do Coritiba mostrou segurança para sustentar a vantagem.

O Coritiba volta a campo no sábado, às 18h30, para o clássico com o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Na segunda, dia 30, o Cuiabá recebe o Botafogo, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 2 X 0 CUIABÁ

CORITIBA - Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Sebastián Gómez (Carlos de Pena), Machado e Josué (Everaldo); Iury Castilho (Wallisson), Dellatorre (Gustavo Coutinho) e Lucas Ranier (Clayson). Técnico: Mozart.

CUIABÁ - Mateus Pasinato; Léo Ataíde, Bruno Alves, Alan Empereur e Marcelo Hermes; De Lucca (Calebe), Lucas Mineiro e Max (David); Juan Christian (Victor Barbara), Jadson (Gabriel Mineiro) e Derik Lacerda. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Bruno Melo, aos 15, e Josué, aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jadson (Cuiabá).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

RENDA - R$ 463.556,00.

PÚBLICO - 22 mil torcedores.

LOCAL - Couto Pereira, em Curitiba (PR).