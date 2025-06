Coritiba e Cuiabá fazem duelo direto por G-4 da Série B do Brasileiro

A 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue neste domingo com três jogos. Os destaques ficam para o duelo direto pelo G-4 - zona de acesso - entre Coritiba e Cuiabá, e a briga na parte de baixo da tabela de classificação.

A emoção começa às 16h, quando Coritiba e Cuiabá fazem um verdadeiro duelo direto na briga por G-4 no Couto Pereira, em Curitiba (PR). Ambas as equipes possuem 21 pontos, mas os paranaenses levam vantagem no saldo de gols (4 a 2), e começaram a rodada em quarto lugar, uma posição acima do adversário.

Simultaneamente, Atlético-GO e Volta Redonda tentam se distanciar do Z-4 - zona de queda - no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). O time da casa tem 15 pontos em posição intermediária, enquanto os visitantes, com 11, estão lutando para não ficar na zona de rebaixamento.

Pouco mais tarde, às 18h, é a vez de Amazonas e Vila Nova batalharem no Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM) com cenário parecido. Com 10, o time manauara ocupa a zona de rebaixamento, enquanto os goianos, com 16, tentam se distanciar.

A rodada será encerrada na segunda-feira, quando Operário e Novorizontino jogam no Estádio Germano Krüger, às 19h, e Goiás e Athletic-MG fazem um duelo de opostos no estádio Hailé Pinheiro.

Confira os jogos da 13ª rodada:

DOMINGO

16h

Coritiba x Cuiabá

Atlético-GO x Volta Redonda

18h

Amazonas x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

19h

Operário-PR x Novorizontino

21h

Goiás x Athletic-MG