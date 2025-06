Coritiba atualiza situação médica do meia Sebastián Gómez

O Coritiba atualizou a situação médica do meio-campista Sebastián Gómez, que caiu no túnel de acesso ao vestiário da arbitragem do Estádio Couto Pereira, neste domingo. Segundo o clube, o jogador já recebeu alta hospitalar e encontra-se em bom estado.

"O Coritiba informa que o atleta Sebastian Gómez já recebeu alta hospitalar após passar por avaliação médica e exames de imagem. O jogador foi medicado e encontra-se bem. O Departamento Médico seguirá acompanhando sua recuperação nos próximos dias", disse o Coritiba em comunicado oficial.

O que aconteceu?

Aos 13 minutos do segundo tempo da partida, Sebastián Gómez dividiu a bola com Juan Christian, do Cuiabá, e caiu no túnel de acesso ao vestiário da arbitragem do estádio. O local fica ao lado das linhas do gramado, próximo aos bancos de reservas.

Gómez levantou com muitas dores no peito. Na sequência, ele foi encaminhado a um hospital de ambulância, segundo a transmissão do Disney+.

O Coritiba venceu o Cuiabá por 2 a 0, em duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Coxa chegou a 24 pontos e se manteve na terceira posição.