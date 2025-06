Corinthians prioriza dívida com feminino, que vem embalado no Paulistão

A gestão interina do Corinthians prioriza a quitação da dívida com o elenco feminino, referente à premiação do Campeonato Paulista de 2024.

O que aconteceu

Acertar os valores de premiação com as Brabas é uma das preocupações da diretoria de transição, principalmente diante da queda de investimento na modalidade durante a gestão Augusto Melo. A expectativa é resolver a situação antes de uma nova mudança estatutária, em 9 de agosto, quando acontecerá a assembleia geral de associados para votar o impeachment do presidente afastado.

Na última quarta-feira, Íris Sesso, coordenadora do futebol feminino, revelou uma conversa com o departamento financeiro para quitar os pagamentos. Desde que as Brabas disputaram a final da última edição do Estadual, algumas parcelas do bônus não foram pagas.

Essa semana eu tive reunião com o financeiro. Então, a ideia agora é isso já estar no fluxo de caixa. A gente tem duas parcelas em atraso que a gente vai conseguir, pelo que o financeiro me passou, colocar isso como prioridade e entrar no fluxo para ser pago.

Íris Sesso, em zona mista após Corinthians 4 x 2 Cruzeiro

Além disso, o Corinthians pretende fazer esforços para reforçar o elenco feminino na próxima janela de transferências. Algumas renovações de contrato com atletas também estão na pauta do departamento de futebol feminino.

A gente já está conversando, aliás, não agora, mas já há alguns meses, a gente está querendo, conversando sobre renovações com atletas, sobre possíveis contratações. Eles já estão cientes disso. E também com relação a qualquer outro investimento futuro, patrocínio, isso está bem alinhado com marketing, com diretoria, presidência e vice-presidência.

Íris Sesso

Brabas vivem melhor momento em 2025

Toda essa movimentação nos bastidores de Parque São Jorge acontece em meio à arrancada do time feminino, que engatou sete vitórias seguidas pelo Brasileiro e Paulista.

As Brabas oscilaram no início da temporada, inclusive sendo vice para o São Paulo na Supercopa Feminina. O resultado foi um "balde de água fria" para a equipe, que vivia hegemonia na competição.

Agora, no melhor momento da temporada, o Timão soma três vitórias em três jogos pelo Paulistão — todos com goleada. Por isso, o encontro contra as são-paulinas vem em boa hora. Até agora, as Brabas apenas empataram com as rivais — 0 a 0 na final da Supercopa (que foi decidida nos pênaltis) e 1 a 1 no Brasileirão.

Será um grande jogo, como todos que temos feito com o São Paulo nesta temporada. É uma partida importante também se pensarmos em classificação no Estadual, que neste ano conta com menos times e é praticamente disputado inteiro com jogos de confrontos diretos. Tivemos pouco tempo de preparação, mas trabalhamos bem e esperamos ter um bom desempenho.

Gabi Zanotti, meio-campista do Corinthians, ao UOL

O Corinthians encara o São Paulo neste domingo, às 19h, em Santana de Parnaíba, pela 4ª rodada do Paulistão Feminino. O confronto terá transmissão do Space (TV fechada) e Max (streaming).