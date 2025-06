Como você avalia o 1º semestre de Souza pelo Santos? Vote!

A temporada de 2025 começou com boas expectativas para Souza, lateral esquerdo de apenas 18 anos revelado pela base do Santos. O jovem ganhou chance no time titular logo nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, mas sofreu uma grave lesão no tornozelo direito na partida contra o São Bernardo, em 29 de janeiro. A contusão afetou a sindesmose ? estrutura que liga a tíbia e a fíbula ? e exigiu cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

O procedimento foi bem-sucedido, mas tirou Souza dos gramados por quase quatro meses. Durante esse período, o atleta passou por fisioterapia e transição física antes de ser reintegrado ao elenco. Mesmo afastado, o lateral ganhou moral com Neymar: o craque alvinegro divulgou nas redes sociais uma escalação do Santos com o garoto entre os titulares. Além disso, o Menino da Vila renovou contrato com o clube até o fim de 2028 e despertou interesse de clubes europeus, como Barcelona e Chelsea.

O retorno aos campos aconteceu em maio, na eliminação para o CRB, pela Copa do Brasil. Souza foi titular devido à suspensão de Escobar e agradou a comissão técnica com boa movimentação e presença ofensiva. Desde então, foi mantido entre os 11 nos jogos seguintes do Brasileirão.

Agora, com o elenco de férias, Souza se reapresenta no fim de junho, visando sequência na temporada.