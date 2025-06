Como você avalia o 1º semestre de Enzo Díaz no São Paulo? Vote!

Enzo Díaz foi contratado pelo São Paulo no início da temporada como uma aposta. O jogador do River Plate perdeu espaço com Marcelo Gallardo e acabou sendo emprestado ao Tricolor, onde se encontrou e rapidamente se consolidou como titular absoluto na lateral esquerda.

Nem mesmo a contratação mais badalada de Wendell, que obrigou o São Paulo a fazer um grande esforço para ter o atleta, fez Enzo Díaz perder a titularidade sob o comando do técnico Luis Zubeldía.

Agora, o argentino terá a missão de manter o status que possui no elenco com a chegada do novo técnico, Hernán Crespo. Mais uma vez ele será comandado por um compatriota, que já conhece seu futebol, o que pode ajuda-lo na disputa com Wendell.

Mas, afinal, como a torcida do São Paulo avalia o primeiro semestre de Enzo Díaz no São Paulo?