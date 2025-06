Com virada épica nos acréscimos, São Paulo vence Corinthians no Paulista feminino

O São Paulo teve de suar, mas conseguiu uma vitória épica sobre o Corinthians, por 2 a 1, de virada, neste domingo, no Estádio Municipal de Santana de Parnaíba, pela quarta rodada do Campeonato Paulista feminino. Duda Sampaio, com um golaço, abriu o placar para o Timão. Kaká e Vitorinha, ambas nos acréscimos do segundo tempo, balançaram as redes para o Tricolor.

Com o resultado, o Timão perdeu sua invencibilidade e a liderança, amargando a primeira derrota na competição. O São Paulo, por sua vez, venceu o primeiro clássico que disputou até agora, depois de levar a pior contra Santos e Palmeiras, subindo para o quarto lugar.

O jogo

O Corinthians abriu o placar aos 32 minutos com Duda Sampaio, que recebeu na intermediária e decidiu arriscar o chute de muito longe, acertando o ângulo e marcando um golaço em Santana do Parnaíba.

O São Paulo voltou para o segundo tempo determinado a empatar o jogo e logo no primeiro minuto teve uma chance de ouro para balançar as redes. Robinha roubou a bola no campo de ataque e serviu Camilinha, que soltou a bomba de fora da área, obrigando Kemelli a fazer a defesa. No rebote, Crivelari completou de primeira, mas a goleira corintiana protagonizou outra grande intervenção para manter a vantagem de sua equipe no placar.

Mais tarde, aos 22, foi a vez de Robinha servir Dudinha, que ganhou a dividida dentro da área e bateu cruzado, mas a noite era mesmo da goleira Kemelli, que fez outra ótima defesa para o Corinthians.

Depois de tanto insistir, o São Paulo foi premiado, mas teve de aguardar os acréscimos do segundo tempo para isso. Aos 47, Kaká completou cruzamento e empatou a partida no apagar das luzes.

O que ninguém esperava é que antes do apito final o Tricolor ainda conseguiria ir às redes de novo, desta vez com Vitorinha, que completou o cruzamento rasteiro e contou com o desvio da defesa corintiana para vencer a goleira Kemelli e garantir a vitória épica do São Paulo.